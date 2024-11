Policjant pomógł osobie w kryzysie emocjonalnym. Każdego dnia pomagamy i chronimy Data publikacji 14.11.2024 Powrót Drukuj Dzięki pomocy dyżurnego Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze mężczyzna, który znajdował się w kryzysie emocjonalnym trafił na czas w odpowiednie ręce. We wszystkich sytuacjach, kiedy osoba znajduje się w stanie kryzysu emocjonalnego obok szybkości działania ważny jest profesjonalizm służb odpowiedzialnych za ochronę życia i zdrowia. Przypominamy, że osoby w kryzysie emocjonalnym mogą szukać wsparcia między innymi na infoliniach organizacji i instytucji zajmujących się pomocą osobom przechodzącym trudne chwile. Pomocy, na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania - 116 111.

W miniony wtorek, 12 listopada br. oficer dyżurny z Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze otrzymał niepokojące zgłoszenie. Mieszkanka powiatu jeleniogórskiego stwierdziła, że jej syn, znajdując się w kryzysie emocjonalnym wyszedł z domu oświadczając, że odbierze sobie życie, rzucając się pod nadjeżdżający pociąg. Podczas rozmowy z dyżurnym kobieta przekazała numer telefonu do syna, jak również podała orientacyjne miejsce, w którym może się znajdować.

W związku z realną obawą zagrożenia życia i zdrowia dyżurny we wskazane w zgłoszeniu miejsce zadysponował patrole. W analogicznym czasie próbował nawiązać kontakt telefoniczny z mężczyzną, aby odwieść go od swojego zamiaru. Dzięki szybkiej reakcji, empatii oraz profesjonalnemu podejściu dyżurny zdołał przekonać desperata do zrezygnowania ze swojego zamiaru. W toku prowadzonych czynności wysłani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że mieszkaniec powiatu karkonoskiego był w bardzo złej kondycji psychicznej.

Dlatego rozmowa i ciągły kontakt dyżurnego z mężczyzną pomogły w oddaleniu się od torowiska i nawiązaniu kontaktu z policjantami, którzy pojawili się na miejscu. Bezpośrednio po interwencji mężczyzna, w związku z realnym zagrożeniem jego życia i zdrowia został doprowadzony na teren jednostki Policji, a następnie trafił pod opiekę lekarzy specjalistów.

Pamiętajmy, że sytuacje kryzysowe są przemijające. Można zapobiec tragedii wzywając pomoc. Jeśli widzimy, że ktoś z naszych bliskich jest przygnębiony, zapytajmy, jak możemy mu pomóc, okażmy mu troskę i zainteresowanie.

Traktujmy poważnie wszystkie nasze obserwacje i nie zostawiajmy osoby w kryzysie samej. Jeśli dzieje się coś bardzo niepokojącego i domyślamy się, że życie takiej osoby może być zagrożone, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Przekażmy służbom lokalizację, w której znajduje się potrzebujący pomocy. W takich sytuacjach czas ma decydujące znaczenie.

( KWP we Wrocławiu / kp)