Funkcjonariusze Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP udzielają wsparcia poza granicami kraju Data publikacji 04.02.2025 Powrót Drukuj Policjanci Biura Międzynarodowej Współpracy Policji po raz kolejny przyczynili się do udzielenia pomocy osobom potrzebującym poza granicami kraju. Dzięki skutecznej koordynacji działań i współpracy z lokalnymi służbami udało się pomóc dwóm osobom – jednej przebywającej w Teksasie, a drugiej w Niemczech. Oba przypadki wymagały szybkiej reakcji i zaangażowania funkcjonariuszy, co pozwoliło na zapewnienie bezpieczeństwa i niezbędnego wsparcia.

1 lutego 2025 roku policjanci z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji (BMWP KGP) otrzymali zgłoszenie z Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego przekazane przez funkcjonariuszy z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku o polskim kierowcy, który kierując pojazdem ciężarowym na jednej z dróg w Niemczech, źle się poczuł i zjechał na pobocze.

Kontakt telefoniczny z mężczyzną został urwany, nie odbierał również późniejszych połączeń. Informacje o kierowcy były bardzo szczątkowe. Funkcjonariusze nie znali numerów rejestracyjnych pojazdu, nie mieli informacji o położeniu pojazdu i trasie przejazdu. Jedyne znane dane to imię i nazwisko kierowcy, wiek, numer telefonu oraz nazwa pobliskiego miasta, w okolicach którego mężczyzna zatrzymał się na poboczu. Jak się później okazało powodem zatrzymania był atak astmy.

Policjanci z BMWP KGP niezwłocznie przekazali informacje do Krajowego Biura Interpolu w Wiesbaden. Po kilku godzinach partner zagraniczny poinformował, że polski kierowca został zlokalizowany i przewieziony do szpitala. Dyżurny BMWP KGP skontaktował się telefonicznie z siostrą poszkodowanego, przekazując jednocześnie dane szpitala, do którego został przewieziony kierowca. Kobieta wyraziła wdzięczność dla Policji, za szybkie i sprawne działanie.

Do drugiego zdarzenia doszło 2 lutego br. Oficer dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Piszu otrzymał telefoniczne zgłoszenie od amerykańskiego żołnierza stacjonującego w jednostce wojskowej na terenie powiatu piskiego. Mężczyzna niepokoił się o zdrowie swojej żony, która mieszka w USA w stanie Teksas. Sytuacja była trudna i niepokojąca ze względu na to, że kobieta mieszkała z dwójką małych dzieci.

Policjant z piskiej jednostki wykonał mnóstwo telefonów, by pomóc amerykańskiej rodzinie. Skontaktował się z dyżurnym BMWP KGP, który niezwłocznie przekazał informację o zdarzeniu do Krajowego Biura Interpolu w Waszyngtonie, z prośbą o potwierdzenie tych informacji i podjęcie stosownych działań.

Dzień później strona amerykańska poinformowała, iż lokalna policja sprawdziła przekazaną informację i udała się pod wskazany adres. Będąca na miejscu kobieta wymagała natychmiastowej pomocy i została przewieziona do szpitala, a dzieci pozostały pod opieką babci. Pomoc przyszła w samą porę.

Dzięki determinacji policjantów Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji oraz piskiego dyżurnego oba zdarzenia zakończyły się szczęśliwie.

