#SuperDzielnicowy 2025! Zbliżamy się do finału! Ostatnia szansa na nagrody! Data publikacji 22.04.2025 Powrót Drukuj Jeszcze tylko przez tydzień można oddawać głosy na „swojego dzielnicowego”! Komenda Główna Policji, Telewizja Puls oraz ekipa serialu kryminalnego „Dzielnica strachu” po raz trzeci, w ramach kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu, organizują internetowy plebiscyt, którego celem jest promowanie bezpieczeństwa i współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi oraz wyłonienie #SuperDzielnicowego 2025.

Aż trudno uwierzyć, że to już trzecia edycja, a zakończenie głosowania już wkrótce! Duże zainteresowanie ze strony uczestników poprzednich edycji zdecydowało o ponownym wydłużeniu, możliwość oddania głosu na „swojego dzielnicowego”. Głosować można tylko do końca kwietnia br.

Już dziś możemy zdradzić, że zainteresowanie przerosło nasze oczekiwania!

Celem kampanii społecznej #DzielnicaBezStrachu jest zainteresowanie społeczeństwa problematyką bezpieczeństwa utrzymane w lekkiej konwencji, zaś samego plebiscytu zbliżenie dzielnicowych z mieszkańcami poprzez wyłonienie #SuperDzielnicowego 2025 oraz znalezienie najaktywniejszych polskich dzielnic w plebiscycie internetowym.

Jeszcze masz szansę zgłosić kandydata lub kandydatkę w formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie https://dzielnicabezstrachu.pl/. Pamiętaj! Za pierwszym razem musisz uzasadnić swoje zgłoszenie, a następnie możesz oddawać głosy na swojego kandydata raz dziennie aż do końca akcji. Co ważne na autorów najlepszych uzasadnień czekają nagrody: 5 × 1000 złotych. Twój kandydat lub kandydatka nie musi zostać laureatem plebiscytu, abyś Ty został jednym z jego zwycięzców!

#SuperDzielnicowemu 2025 wręczymy statuetkę, atrakcyjną nagrodę pieniężną oraz rolę w serialu „Dzielnica strachu”, a w wygranej dzielnicy zorganizujemy uroczystą galę oraz spotkanie z aktorami serialu, w których to wydarzeniach będziesz mógł wziąć udział!

Choć tytuł, jak i samo stanowisko, brzmią zdecydowanie męsko, to być może w obecnej edycji laureatką zostanie dzielnicowa? Wszak w 2025 roku obchodzimy 100. rocznicę powołania Policji Kobiecej, a tu warto dodać, że Panie świetnie sprawdzają się na stanowisku dzielnicowych! Stanowią blisko 15% dzielnicowych, a wiele z nich szefuje dzielnicowym zajmując stanowisko kierownika rewiru dzielnicowych. Ale o tym zadecydują internauci.

Inspiracją kampanii społecznej #DzielnicaBEZstrachu jest serial kryminalny „Dzielnica strachu” emitowany na kanale Puls 2, który od blisko czterech lat wciąga widzów w fascynujący świat policyjnej codzienności. To nie tylko emocjonujące i trzymające w napięciu sprawy, ale również opowieść o ludziach, którzy każdego dnia walczą o bezpieczeństwo swoich sąsiadów. Dzielnicowi to cisi bohaterowie ulic gotowi stanąć w obronie lokalnej społeczności. Produkcja cieszy się ogromną popularnością wśród widzów, czego wyrazem są m.in. trzy Telekamery, przyznane przez nich najlepszym aktorom.

Kampanię promują aktorzy z „Dzielnicy strachu”: Andrzej Młynarczyk, Jasper Sołtysiewicz, Aleksandra Listwan i Jagoda Małyszek, a także ubiegłoroczny zdobywca tytułu #SuperDzielnicowego – sierż. szt. Paweł Chmura z Warszawy. W scenariusze i scenografię „Dzielnicy strachu” wkomponowano elementy istotne z punktu widzenia efektywnej realizacji zadań Policji, a w wybranych wątkach występują prawdziwi policjanci.

Tak niestandardowe, a przy tym efektywne działania nie byłyby możliwe bez przychylności i wsparcia najwyższego kierownictwa, zarówno polskiej Policji, jak i Telewizji Puls.

– Faktyczna zmiana modelu funkcjonowania polskiej Policji mająca na celu uspołecznienie jej działań, w tym również przywrócenie jej wiarygodności i skuteczności, jest działaniem długofalowym, wymagającym podejmowania również działań niestandardowych. Do działań takich z całą pewnością możemy zaliczyć współpracę z Telewizją Puls, w ramach której prowadzimy dwie kampanie społeczne – #DzielnicaBEZstrachu oraz #ZnamTeNumery. Są to bezsprzecznie działania efektowne, ale z racji zasięgu medium, jakim jest telewizja oraz poziomu merytorycznego, są one przede wszystkim efektywne. Cieszy, że mentalność Polaków ulega zmianie, że wzorem państw zachodnich, za którymi tak lubimy podążać, Polacy zaczynają dostrzegać, że bezpieczeństwo jest dobrem wspólnym, za które odpowiadamy my wszyscy nie zaś tylko Policja. Cieczy również rodzące się zrozumienie tej idei ze strony innych instytucji, w tym podmiotów komercyjnych czego doskonałym przykładem jest Telewizja Puls. Polska Policja jest otwarta na współpracę i kooperację na rzecz bezpieczeństwa stale poszukując partnerów i nowych form działania. Aktywnie współpracujemy na arenie międzynarodowej wymieniając się również metodami działania z policjami praktycznie całego świata. Nigdy jednak nie przejmujemy rozwiązań bezkrytycznie, a zawsze oceniamy je w kontekście polskich uwarunkowań społeczno-organizacyjnych. Instytucja dzielnicowego jest chyba najbardziej ugruntowanym i rozpoznawalnym stanowiskiem w polskiej Policji, stąd też cieszy, iż dzielnicowi zostali przez media zauważeni i docenieni. Dodać należy, że codzienna służba obchodowa często nie jest zbyt spektakularna, ale czytając uzasadnienia z poprzednich edycji plebiscytu, stwierdzić mogę, iż mieszkańcy dostrzegają ten trud, sympatyzują z dzielnicowymi, a wielu przypadkach odbierają ich jako cichych bohaterów naszych ulic. Bez wątpienia plebiscyt #SuperDzielnicowy odzwierciedla poziom profesjonalizmu, ale i sympatii, jaką darzeni są dzielnicowi – podkreśla nadinsp. Roman Kuster – I Zastępca Komendanta Głównego Policji.

– Telewizja Puls, jako stacja komercyjna, nie ma w koncesji zapisanej misji, ale ta jest zapisana w naszych genach. Nasze kanały Puls i Puls 2 są obecne w każdym polskim domu – a to zobowiązuje. I ten obowiązek chcemy wypełniać jak najlepiej, łącząc rozrywkę z działaniami ważnymi społecznie. Prowadzimy wraz z Policją dwie ogólnopolskie kampanie społeczne – #DzielnicaBEZstrachu oraz #ZnamTeNumery. Wspólnie ostrzegamy oraz chronimy, a w każdą z kampanii zaangażowały się ekipy seriali „Dzielnica strachu” i „Lombard. Życie pod zastaw”. Niedawno podsumowaliśmy działania w ramach #ZnamTeNumery – kampania edukująca seniorów i ich bliskich na temat niebezpieczeństw w świecie cyfrowym dotarła do 20 milionów osób, a policyjne statystyki pokazały, że seniorzy stali się uważniejsi. Jesteśmy z tego ogromnie dumni, co nas motywuje do dalszych działań. W trzeciej edycji plebiscytu w ramach kampanii #DzielnicaBEZstrachu szukamy #SuperDzielnicowego i mamy nadzieję, że przełoży się ona na bezpieczeństwo lokalnych społeczności – dodaje Dariusz Dąbski – Prezes Telewizji Puls.

Kampania #DzielnicaBEZstrachu oraz plebiscyt #SuperDzielnicowy cieszy się ogromnym zainteresowaniem: w ubiegłym roku dzielnicowi spotykali się z mieszkańcami swoich rejonów służbowych, rozmawiali o ich codziennych wyzwaniach i pokazywali, jak mogą wpływać na ich bezpieczeństwo. Ich zaangażowanie nie przeszło bez echa! Media podchwyciły temat, dzieląc się inspirującymi historiami o policjantach, którzy każdego dnia robią coś więcej niż tylko strzegą porządku – stają się prawdziwymi bohaterami.

Przekłada się to m.in. na liczbę oddanych głosów. Możemy zdradzić, że internauci już oddali ponad 33 000 głosów wskazując swojego kandydata do tytułu #SuperDzielnicowego 2025. Przekroczyliśmy więc liczbę zamykająca ubiegłoroczną edycję, a nie zbliżyliśmy się nawet do półmetka plebiscytu!

W wydarzenie zaangażowała się oczywiście Gazeta Policyjna, której okładkę dzielnicowi mogą wykorzystać jako swoistą wizytówkę. W wydaniu lutowym możemy poznać opinie i doświadczenia płynące z udziału w plebiscycie laureatów TOP 5 poprzedniej edycji.

W marcowym numerze jedna ze zwyciężczyń mówi, czy i dlaczego warto wziąć w nim udział. A twierdzi, że zdecydowanie warto! Nagroda finansowa w jej ocenie była tylko miłym akcentem udziału w głosowaniu.

Przypominamy, że Gazeta Policyjna prócz wersji tradycyjnej ma również wydanie internetowe.

Organizatorzy – Biuro Prewencji i Biuro Komunikacji Społecznej Komendy Głównej Policji oraz Telewizja Puls – zachęcają do wspólnego poszukiwania #SuperDzielnicowego oraz promocji współpracy lokalnych społeczności z dzielnicowymi.

Akcję wspiera kampania na antenie kanału Puls 2 oraz szeroko zakrojone działania PR-owe i social mediowe prowadzone przez Telewizję Puls, jak również zaangażowanie merytoryczne i mediowe Policji.

Raz jeszcze zapraszamy do udziału w konkursie #DzielnicaBEZstrachu i wskazanie swojego ulubionego dzielnicowego.

Wejdź i głosuj na stronie internetowej #DzielnicaBEZstrachu