Zastępca Komendanta Głównego Policji uczestniczył w konferencji o bezpieczeństwie uczestników zgromadzeń religijnych Data publikacji 25.02.2025 Powrót Drukuj 24 lutego 2025 r. we Wrocławiu odbyła się X Konferencja "Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych", w której wzięli udział: nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, Zastępca Komendanta Głównego Policji, insp. dr Agata Malasińska-Nagórny, Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz insp. Norbert Kurenda, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Konferencja zorganizowana z inicjatywy metropolity wrocławskiego zgromadziła ekspertów służb mundurowych i środowisk naukowych. Spotkanie to pozwoliło na wypracowanie najlepszych rozwiązań wynikających z połączenia doświadczeń ekspertów ds. bezpieczeństwa z wiedzą naukową środowisk akademickich. Właściwe działania zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom zgromadzeń, również religijnych, są efektem współdziałania formacji mundurowych i specjalistów, a tego typu spotkania ulepszają i zacieśniają tę współpracę.

- Od lat przyjeżdżam do Wrocławia, ceniąc tę konferencję. Widzę progres i to jest dla mnie najważniejsze. Kiedy zaczynaliśmy 10 lat temu tę konferencję, niewiele wiadomo było o racjonalizacji procesów bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych. Widać, że problem narasta i powinien być bardzo mocno brany pod uwagę zarówno przez naukowców, jak i formacje mundurowe. Dziękuję abp. Józefowi Kupnemu za wytrwałość i determinację w organizowaniu takiego wydarzenia. Niewiele jest tego typu trwałych projektów. Jeżeli chodzi o stronę policyjną, deklaruję pełną gotowość do współpracy - powiedział nadinsp. dr Rafał Kochańczyk, zastępca Komendanta Głównego Policji.

W trakcie spotkania nadinsp. dr Rafał Kochańczyk odebrał z rąk abp. Józefa Kupnego statuetki i podziękowania dla Komendy Głównej Policji za objęcie patronatem, a dla Akademii Policji w Szczytnie za współorganizację konferencji naukowej pt. "Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych".

Organizatorami konferencji były: fundacja Obserwatorium Społeczne, Akademia Policji w Szczytnie, Akademia Pożarnicza w Warszawie, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej, Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia oraz Instytut Bezpieczeństwa Społecznego we Wrocławiu.

BKS / zdjęcia statuetek i podziękowań: Gazeta Policyjna

Źródło tekstu i zdjęcia ze spotkania: O bezpieczeństwie celebransów i wiernych podczas uroczystości religijnych