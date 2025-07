Uroczyste przekazanie nowych radiowozów dla policjantów z SPPP w Opolu Data publikacji 07.07.2025 Powrót Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu otrzymali nowe radiowozy. Tym razem są to 4 oznakowane furgony wypadowe Volkswagen Crafter. Zakup radiowozów został zrealizowany dzięki Komendzie Głównej Policji. Łączna wartość pojazdów to prawie 1 900 000 złotych. Przekazane radiowozy użytkowane będą przez mundurowych w służbie nie tylko na terenie całego województwa opolskiego, ale również podczas zabezpieczeń w kraju.

Na terenie Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu uroczyście przekazano 4 nowe, oznakowane radiowozy dla policjantów tej jednostki. Samochody zostały zakupione dzięki Komendzie Głównej Policji. Łączna wartość pojazdów to prawie 1 900 000 złotych.



Do służby trafiły cztery nowoczesne, oznakowane furgony wypadowe Volkswagen Crafter z silnikiem 2.0 o mocy 177 KM , które przeznaczone są do przewozu 7 osób wraz ze sprzętem specjalistycznym.