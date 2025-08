Zlikwidowana plantacja konopi. Policjanci zabezpieczyli ponad 80 kg narkotyków oraz broń i amunicję Data publikacji 04.08.2025 Powrót Drukuj Policjanci ze Sławna zabezpieczyli blisko 80 kg suszu, 300 szt. krzewów konopi indyjskich oraz specjalistyczny sprzęt do ich uprawy. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. W toku dalszych czynności po przeszukaniu mieszkania jednego z nich zabezpieczono również 1,3 kg kokainy oraz broń i amunicję. Decyzją sądu zatrzymani zostali aresztowani na 3 miesiące.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sławnie zwalczający przestępczość narkotykową wpadli na trop plantacji konopi indyjskich. Aby dokładnie zweryfikować tę informację funkcjonariusze przeszukali posesję, likwidując w gminie Sławno ogromną plantację konopi indyjskich.

Nielegalna uprawa była ukryta w jednym z budynków gospodarczych znajdujących się na prywatnej działce. Rośliny wypełniały niemal każde pomieszczenie hali.

Hala wyposażona była w profesjonalne namioty, w których zamontowane były specjalne urządzenia sterujące ogrzewaniem, oświetleniem, system nawadniający oraz wentylacja do kontroli wszelkich parametrów potrzebnych do wzrostu roślin. Cały specjalistyczny sprzęt służący do uprawy roślin został zabezpieczony jako materiał dowodowy.

Podczas działań kryminalni ujawnili i zabezpieczyli 300 krzewów konopi indyjskich oraz blisko 80 kg suszu. Do sprawy zatrzymano dwie osoby - dwóch mężczyzn w wieku 25 i 50 lat.

W trakcie przeszukania mieszkania 50-latka policjanci ujawnili dodatkowo blisko 1,3 kg kokainy, broń palną oraz amunicję.

Sąd Rejonowy w Sławnie, na wniosek Prokuratury, zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Podejrzanym grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest rozwojowa i nie wyklucza się kolejnych zatrzymań.

( KWP w Szczecinie / mw)