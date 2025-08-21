Szybka reakcja policjantów po służbie. 16-latek wyciągnięty spod wody Data publikacji 21.08.2025 Powrót Drukuj W środowe popołudnie, nad zalewem w Cedzynie doszło do dramatycznego zdarzenia. 16-letni mieszkaniec Kielc zniknął pod wodą, a jego życie ratowali mundurowi, którzy, choć byli po służbie, natychmiast ruszyli na pomoc. Do akcji ruszył policjant z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Kielcach, posiadający kwalifikacje nurka i ratownika oraz policyjne małżeństwo z Podlasia, które wraz z dziećmi odpoczywało w naszym regionie. Niezwykle ważne okazało się także wsparcie plażowiczów. Świadkowie wydarzeń wskazali miejsce, w którym chłopiec zniknął pod wodą, a następnie, trzymając się za ręce, utworzyli tzw. łańcuch życia, ułatwiając policjantom dotarcie do poszkodowanego.

Około godziny 14:30 grupa nastolatków świętowała urodziny jednego z kolegów. W pewnym momencie 16-latek zniknął pod wodą. Wołanie o pomoc usłyszał kielecki kontrterrorysta, który po służbie wypoczywał nad zalewem. Funkcjonariusz natychmiast wskoczył do wody i rozpoczął poszukiwania. Towarzyszyli mu podkomisarz Edyta Pasieka wraz z mężem, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, którzy spędzali wakacje w regionie.

Dzięki umiejętnościom nurkowym kielecki policjant odnalazł nieprzytomnego nastolatka przy dnie zbiornika. Wspólnie z funkcjonariuszem z Podlasia wydobyli go na powierzchnię i przetransportowali na brzeg. Tam rozpoczęła się dramatyczna reanimacja. Trójka policjantów prowadziła resuscytację krążeniowo-oddechową, aż do przybycia ratowników medycznych. U chłopca udało się przywrócić funkcje życiowe. Wypluł wodę, jednak nie odzyskał przytomności i został zabrany do szpitala. Lekarze walczą o jego powrót do zdrowia.

Obecni na miejscu plażowicze również wspierali działania funkcjonariuszy, wskazując miejsce, gdzie chłopiec zniknął pod wodą i tworząc tzw. łańcuch życia.

To przykład, że policjantem jest się zawsze niezależnie od tego, czy jest się w mundurze, czy w czasie wolnym. Dzięki determinacji, wiedzy i szybkim działaniom życie nastolatka ma szansę zostać uratowane.

Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku nad wodą i przypominamy, że chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią.