Policja zabezpieczyła ponad 3kg amfetaminy. 41-latek tymczasowo aresztowany na 3 miesiące Data publikacji 28.11.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie zatrzymali 41-latka, który posiadał znaczne ilości narkotyków. Podczas przeszukania kryminalni zabezpieczyli blisko 3,2 kg amfetaminy. Sprawca usłyszał zarzuty i trafił do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia.

Praca operacyjna policjantów z Wydziału Kryminalnego legionowskiej komendy doprowadziła do zatrzymania pojazdu marki Opel, którym kierował 41-latek. Mężczyzna, jak wynikało z pozyskanych przez policjantów informacji, mógł posiadać większą ilość narkotyków.

Ustalenia kryminalnych potwierdziły się. W pojeździe, którym poruszał się mieszkaniec Legionowa policjanci ujawnili woreczki strunowe z poporcjowaną amfetaminą. W miejscu zamieszkania oraz w komórce lokatorskiej operacyjni znaleźli kolejne porcje środków odurzających. Łącznie policjanci zabezpieczyli blisko 3,2 kilograma amfetaminy oraz pieniądze w kwocie ponad 200 tys. zł.

41-latek został zatrzymany. Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu zarzutu posiadania znacznej ilości środków odurzających. Sąd zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Za popełnione przestępstwo grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Czynności w sprawie prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Legionowie.

( KSP / kp)