Wspólne dziania służb i mieszkańców. Bo razem możemy więcej Data publikacji 23.12.2025 Powrót Drukuj Dzielnicowa z Komisariatu Policji w Bogatyni rozpoznała trudną sytuację bytową rodziny wychowującej trójkę dzieci. Dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz zaangażowaniu policjantów, jak również ratowników medycznych i ludzi o wielkich sercach, zorganizowano akcję pomocową. Rodzina otrzymała niezbędne wyposażenie, a dzieci zostały objęte dodatkowymi formami wsparcia. Ich sytuacja będzie nadal monitorowana przez dzielnicową oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogatyni. To przykład, że wrażliwość, współpraca i empatia naprawdę mają znaczenie.

Podczas realizacji czynności służbowych na terenie Bogatyni dzielnicowi z miejscowego komisariatu zetknęli się z rodziną znajdującą się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Rodzice wychowują troje małoletnich dzieci w wieku 6, 10 i 12 lat, a warunki, w jakich małoletni funkcjonowali na co dzień, wymagały pilnej reakcji i wsparcia. Dzielnicowi ustalili, że dzieci mieszkają w pomieszczeniu wymagającym gruntownego remontu, pozbawionym podstawowego wyposażenia w tym mebli do spania oraz warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi i nauce. Zastany stan jednoznacznie wskazywał na potrzebę niezwłocznego wsparcia rodziny.

Mając na uwadze dobro dzieci oraz zbliżający się okres Świat Bożego Narodzenia, zorganizowano akcję pomocową. Do działań szybko dołączyli policjanci z Komisariatu Policji w Bogatyni, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, ratownicy medyczni oraz osoby prywatne, które z dużym zaangażowaniem i otwartym sercem odpowiedziały na potrzebę pomocy.

Uczestnicy akcji wspólnie zajmowali się pozyskiwaniem, organizowaniem oraz transportem darów. Dzięki tej inicjatywie rodzinie przekazano m.in. meble do pokoju dziecięcego, narożnik, telewizor, konsole do gier, zabawki, prezenty świąteczne, słodycze, odzież, obuwie, kołdry, koce, firanki, środki czystości, chemię gospodarczą oraz inne artykuły pierwszej potrzeby.

Równolegle dzielnicowa prowadziła rozmowy z rodzicami, zwracając uwagę na konieczność zapewnienia dzieciom właściwych warunków bytowych. Ojciec podjął decyzję o remoncie pokoju dzieci i odświeżył jego wnętrze. Rodzice nie kryli wzruszenia i wdzięczności, podkreślając, że nie spodziewali się tak dużego wsparcia, bo przez długi czas czuli się pozostawieni sami sobie.

Dzięki współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej rodzinie zapieniono dodatkowe wsparcie w postaci ciepłych posiłków dla dzieci. Rodzina została objęta stałą pomocą, a jej sytuacja będzie stale monitorowana przez pracowników socjalnych i dzielnicową.

Ta historia pokazuje, że policyjna służba to nie tylko reagowanie na zagrożenia, ale także wrażliwość, empatia i realna pomoc. Dzięki zaangażowaniu wielu osób oraz bezinteresownej życzliwości mieszkańców, dzieci z Bogatyni otrzymały nie tylko wsparcie materialne, ale przede wszystkim sygnał, że w trudnej sytuacji nie są same.