Data publikacji 12.01.2026 Dzielnicowi pomogli seniorowi, który zmaga się z trudną sytuacją życiową Dzielnicowi z gminy Prostki zorganizowali pomoc seniorowi, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej i zamieszkuje w ciężkich warunkach. Dzięki zaangażowaniu dzielnicowych do mężczyzny trafiła pomoc materialna.

Policjanci nie tylko kontrolują miejsca, w których mogą przebywać osoby w kryzysie bezdomności, ale także sprawdzają sytuację osób samotnie zamieszkujących, szczególnie seniorów.

Dzielnicowi z gminy Prostki odwiedzili starszego mężczyznę, który mieszka samotnie. Senior znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, jednak, jak sam przyznał, było mu trudno prosić o pomoc. Nie wiedział także, gdzie może ją uzyskać.

Podczas rozmowy z policjantami mężczyzna opowiedział, że brakuje mu podstawowych produktów niezbędnych do codziennego funkcjonowania. Funkcjonariusze bez wahania podjęli działania, aby mu pomóc. Skontaktowali się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Caritasem Diecezji Ełckiej.

Dzięki szybkiej współpracy instytucji pomocowych mężczyzna otrzymał od dzielnicowych paczkę zawierającą niezbędne artykuły spożywcze, kosmetyczne, odzież oraz opał.

Zwracamy się z apelem do wszystkich - jeśli wiemy, że są gdzieś blisko ludzie, którzy mierzą się z trudnym losem i mroźne temperatury mogą być dla nich zagrożeniem - nie pozostawiajmy nikogo bez pomocy.