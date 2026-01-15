Bankowcy dla CyberEdukacji: Uważaj na fałszywe strony instytucji! Data publikacji 15.01.2026 Powrót Drukuj Coraz częściej w sieci pojawiają się ataki phishingowe polegające na przekierowaniu użytkownika do fałszywych stron instytucji publicznych i finansowych. Cyberprzestępcy podszywają się m.in. pod Ministerstwo Finansów czy urzędy skarbowe, aby wyłudzić wrażliwe dane osobowe i dostęp do kont użytkowników.

Jak działają oszuści podszywający się pod urzędy i instytucje?

Schemat jest prosty: ofiara otrzymuje wiadomość e-mail lub SMS z linkiem do strony łudząco podobnej do oficjalnego portalu. Aby rzekomo uzyskać dostęp do rozliczenia podatkowego lub zwrotu podatku, użytkownik jest proszony o podanie takich danych jak numer PESEL, numer paszportu, nazwisko panieńskie matki czy numer telefonu.

Niestety, wpisanie tych informacji oznacza ich przekazanie wprost do cyberprzestępców. Zdarza się też, że oszuści próbują wyłudzić dane do logowania do e-Urzędu Skarbowego czy kody PIN do aplikacji mobilnych.

Tomasz Oświeciński ostrzega: „Nie klikaj w podejrzane linki”

- Fałszywe strony wyglądają bardzo profesjonalnie - logo, kolory, układ. Ale to tylko pozory. Jeśli dostajesz link do rzekomego urzędu czy ministerstwa, nie klikaj od razu. Zawsze sprawdzaj adres strony i wchodź na nią tylko z oficjalnych źródeł - przestrzega Tomasz Oświeciński, ambasador kampanii „Bankowcy dla CyberEdukacji”.

Obejrzyj film edukacyjny i dowiedz się, jak nie dać się nabrać na fałszywe strony instytucji:

Jak chronić się przed phishingiem i fałszywymi stronami?

Związek Banków Polskich, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, banki wraz z Policją apelują:

Zawsze sprawdzaj adres strony - fałszywe witryny często różnią się jednym znakiem;

Nie loguj się do urzędów i banków przez podejrzane linki – korzystaj z oficjalnych aplikacji lub ręcznie wpisuj adres strony;

Nie udostępniaj danych do logowania, PIN-ów ani numeru PESEL.

O kampanii

Kampania „Bankowcy dla CyberEdukacji” to wspólna inicjatywa Związku Banków Polskich, Fundacji Warszawski Instytut Bankowości, Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa oraz Policji i banków. Jej celem jest edukowanie użytkowników Internetu w zakresie cyberzagrożeń i budowanie świadomości, jak chronić siebie i swoich bliskich przed oszustami.