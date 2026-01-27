Międzynarodowa współpraca Policji. Zatrzymania i zabezpieczenie 73 rowerów Data publikacji 27.01.2026 Powrót Drukuj Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Obornikach, we współpracy z Biurem Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji, prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawie kradzieży rowerów na terenie Niemiec, które następnie były oferowane do sprzedaży w Polsce.

W toku prowadzonych czynności ustalono, że w Obornikach oferowane są do sprzedaży dwa rowery, co do których istniało uzasadnione podejrzenie, że pochodzą z kradzieży na terenie Niemiec. W związku z powyższym przeprowadzono przeszukania, w wyniku których zabezpieczono dwa rowery o dużej wartości. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach potwierdzono, że zostały one skradzione w Niemczech.

Dalsze czynności ukierunkowane były na ustalenie, kto i w jaki sposób wszedł w ich posiadanie. Kolejne działania policjantów doprowadziły do zatrzymania trzech osób, które zajmowały się kradzieżami rowerów, ich przewożeniem do Polski, a następnie sprzedażą.

W trakcie realizacji sprawy funkcjonariusze zabezpieczyli łącznie 73 rowery oraz 2 hulajnogi elektryczne, pochodzące z kradzieży na terenie Niemiec, głównie z Hamburga.

Postępowanie w tej sprawie jest w toku i prowadzone jest pod nadzorem prokuratury. Zatrzymanym osobom grozi odpowiedzialność karna za kradzież oraz paserstwo, zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności, a w przypadku uczynienia z przestępstwa stałego źródła dochodu – do 10 lat więzienia. Łączna wartość zabezpieczonego mienia wynosi około pół miliona złotych.