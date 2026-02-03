Rozbój z siekierą na Grunwaldzie. Policjanci zatrzymali dwóch nastoletnich sprawców Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Bezwzględny atak, groźba użycia siekiery i pozostawienie ofiary na mrozie bez butów – tak zakończył się styczniowy wieczór dla 19-latka w Poznaniu. Dzięki szybkim i skutecznym działaniom policjantów z Komisariatu Policji Poznań – Grunwald, obaj podejrzani trafili już do aresztu.

W połowie stycznia br. policjanci z Komisariatu Policji Poznań–Grunwald otrzymali zgłoszenie o bardzo groźnym rozboju, do którego doszło w rejonie pętli Junikowo przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Jak ustalili śledczy, dwóch 18-letnich napastników zaatakowało 19-letniego mężczyznę, doprowadzając go do stanu bezbronności.

Sprawcy kilkukrotnie uderzyli pokrzywdzonego w twarz, a następnie grożąc mu siekierą, zażądali wydania wszystkich wartościowych przedmiotów. Przestępcy nie mieli skrupułów. Oprócz zegarka i e-papierosa kazali 19-latkowi oddać także buty oraz czapkę. Pozostawili go na mrozie, bez obuwia, po czym uciekli z miejsca zdarzenia.

Pokrzywdzony, mimo szoku i obrażeń, zdołał dotrzeć na przystanek autobusowy. Tam, dzięki pomocy przypadkowego przechodnia, skontaktował się z bliskimi, a następnie z Policją.

Sprawą natychmiast zajęli się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego KP Poznań - Grunwald. Intensywna praca operacyjna, skuteczne pozyskiwanie i przetworzenie informacji oraz wielogodzinna analiza zapisów z kamer monitoringu przyniosły szybki efekt. Już następnego dnia policjanci zatrzymali pierwszego z podejrzanych na terenie Grunwaldu, odzyskując wszystkie skradzione przedmioty. Jak się okazało, w chwili zatrzymania sprawca miał na sobie… skradzione buty. Kilka dni później w ręce policjantów wpadł drugi z 18-letnich napastników.

Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie obu mężczyznom zarzutu rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu, na wniosek prokuratury, podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na trzy miesiące. Grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności.