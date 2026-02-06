Spokojna rozmowa sprawiły, że 20-latka stojąca za barierkami mostu podała rękę policjantom Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj Nigdy nie wstydźmy się prosić o pomoc, gdy przeżywamy trudne, kryzysowe momenty. W trudnych chwilach na wsparcie można liczyć dzwoniąc na numery pomocowe. Widząc osobę, której zachowanie może powodować zagrożenie dla jej zdrowia i życia natychmiast alarmujmy służby. To właśnie dzięki takiej czujności przechodniów i opanowaniu policjantów udało się uratować kobietę w kryzysie emocjonalnym, która przeszła przez barierki na bytowskim moście kolejowym.

20-latka w kryzysie emocjonalnym stanęła za barierkami mostu kolejowego w Bytowie. Zaniepokojeni zachowaniem kobiety przechodnie, podejrzewając, że kobieta może chcieć zrobić sobie krzywdę, natychmiast zaalarmowali służby. Jako pierwsi pojawili się na miejscu policjanci z patrolu.

Funkcjonariusze skupili się na bezpieczeństwie kobiety i zamiast pochopnych działań postawili na spokojną rozmowę. Krok po kroku budowali zaufanie i… dzięki ich opanowaniu i odpowiedniej rozmowie dziewczyna zdecydowała się po chwili podać rękę policjantom i przejść w bezpieczne miejsce. 20-latka została przekazana pod opiekę medyków.

Bądźmy oparciem dla osób, które znalazły się w najtrudniejszych momentach życia. Reagujmy, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy. Czasami rozmowa i obecność mogą realnie zmienić czyjś los.

W kryzysie pomoc można uzyskać: dzwoniąc pod numer alarmowy 112 - gdy zagrożone jest życie lub zdrowie, korzystając z całodobowego wsparcia: 800 70 2222 (Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie Psychicznym), dzwoniąc pod 116 123 (telefon zaufania dla dorosłych), a w przypadku dzieci i młodzieży: 116 111.