Pomagamy i Chronimy! Brodniccy policjanci uratowali życie kobiety Data publikacji 02.03.2026 Powrót Drukuj Policyjna służba to nie tylko zatrzymywanie przestępców i ściganie piratów drogowych. Niejednokrotnie mundurowi interweniują też w sytuacjach, gdzie bezpośrednio zagrożone jest ludzkie życie i udzielają pomocy potrzebującym. Z taką interwencją zmierzyli się policjanci brodnickiej „patrolówki” sierżant sztabowy Mateusz Prass oraz starszy sierżant Radosław Drzymalski.

W piątkowe (27.02) popołudnie do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy wpłynęło zgłoszenie, że na chodniku przy ul. Lidzbarskiej leży kobieta i prawdopodobnie nie oddycha. Przybyli na miejsce policjanci z ogniwa patrolowo-interwencyjnego sierżant sztabowy Prass oraz starszy sierżant Drzymalski od razu podbiegli do leżącej na plecach kobiety. Przystąpili do sprawdzenia funkcji życiowych, stwierdzając ich brak zorientowali się, że doszło u 79-latki do zatrzymania krążenia. Stróże prawa zachowując zimną krew, podjęli czynności ratunkowe i rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. W trakcie prowadzenia działań ratunkowych mundurowym udało się przywrócić funkcje życiowe.

Na miejsce zdarzenia przyjechał Zespół Ratownictwa Medycznego, który przejął działania ratunkowe i po wdrożeniu specjalistycznej pomocy przetransportował kobietę do szpitala.



Policjanci po raz kolejny udowodnili, że hasło „Pomagamy i Chronimy” przyświeca im każdego dnia, a ratowania życia i zdrowia ludzkiego to sprawa nadrzędna.

(KWP w Bydgoszczy /aw)