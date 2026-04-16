Warsztaty szkoleniowe dotyczące współpracy w zakresie ścigania przestępstw handlu ludźmi Data publikacji 16.04.2026 Powrót Drukuj W dniach 8-10 kwietnia 2026 roku w Akademii Policji w Szczytnie odbyły się warsztaty szkoleniowe dla funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, prokuratorów, dotyczące współpracy w zakresie ścigania przestępstw handlu ludźmi, wymiany doświadczeń, najlepszych praktyk oraz analizy orzecznictwa w sprawach o handel ludźmi. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Wydział do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji wspólnie z Wydziałem I Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej.

W warsztatach uczestniczyli m.in. insp. Monika Golik, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP, dr hab. Michał Kurowski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Łodzi del. do Prokuratury Krajowej, Pani Aleksandra Chołuj, Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi, Przestępstwom z Nienawiści oraz Wsparcia Działań w ramach Polityki Bezpieczeństwa Wewnętrznego w UE Departamentu Porządku Publicznego MSWiA , a także Pani Irena Dawid-Olczyk, Prezeska Fundacji Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada oraz przedstawiciele prokuratur okręgowych i rejonowych.

Przedsięwzięcie stanowiło realizację zadania pkt V.1 określonego w Krajowym Planie Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2025-2027, a w trakcie prezentacji prowadzonych spraw dotyczących handlu ludźmi podkreślano wagę zastosowania procedury wynikającej z art. 185e k.p.k. Prelegenci przedstawiali przypadki prowadzonych spraw, w których pokrzywdzeni posiadali różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, rozwojowe oraz zakłócenia zdolności postrzegania wykazując przydatność ww. procedury w zapobieżeniu powtórnej wiktymizacji ofiar oraz zwiększenia wartości dowodowej zeznań.

W warsztatach wzięli udział również przedstawiciele Akademii Policji w Szczytnie, którzy zaprezentowali mechanizmy sprawcze przestępstwa handlu ludźmi oraz omówili problematykę cyberprzestrzeni jako narzędzia handlu ludźmi, w której aktualnie dochodzi do werbunku ofiar oraz rozliczeń sprawców.

Wydarzeniem, które znacząco zwiększyło wartość edukacyjną przedsięwzięcia było wystąpienie przedstawicieli Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji połączone z projekcją filmu „Kobiety nad przepaścią” z 1938 r., który został zrealizowany pod protektoratem i przy udziale Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi. Film miał ostrzegać potencjalne ofiary przed grożącym im niebezpieczeństwem oraz ukazać w przystępnej, popularnej formie metody działania handlarzy kobietami. Jednym z najważniejszych osiągnięć Polskiego Komitetu Walki z Handlem Kobietami i Dziećmi było powołanie wraz z Komendą Główną Policji Państwowej oddziałów Policji Kobiecej.

Warsztaty wpisują się w szereg działań związanych z przeciwdziałaniem handlowi ludźmi, skutecznym ściganiem sprawców oraz udzielaniem wsparcia i ochrony ofiarom, zaś celem podstawowym jest podnoszenie kompetencji wszystkich podmiotów zaangażowanych w walkę z handlem ludźmi, a w konsekwencji zwiększenie efektywności systemu krajowego.