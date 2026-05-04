Założyciel „diamentowej piramidy finansowej” zatrzymany przez śląskich policjantów Data publikacji 04.05.2026 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zatrzymali 51-letniego mieszkańca województwa śląskiego podejrzanego o udział w zorganizowanym oszustwie o charakterze gospodarczym. Wprowadzając w błąd przynajmniej 217 osób co do bezpieczeństwa oferowanych inwestycji oraz możliwości osiągnięcia wysokich zysków, naraził ich na straty w kwocie przekraczającej 32 miliony złotych. Wśród zabezpieczonego przez śledczych mienia podejrzanego znalazły się m.in. diamenty i biżuteria oraz cenne obrazy o łącznej wartości blisko 21,5 miliona złotych.

Z ustaleń śledczych wynika, że zatrzymany działał od listopada 2019 do marca 2024 roku na terenie wielu miast w Polsce m.in. w Katowicach, Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy oraz w Poznaniu. Ze zgromadzonego przez śledczych materiału dowodowego wynika, że prowadząc kilka podmiotów gospodarczych, oferował różnego rodzaju produkty finansowe i inwestycyjne, w tym m.in. umowy o charakterze pożyczkowym, depozytowym oraz związane z nabyciem kamieni szlachetnych czy udziałów w spółkach.

Działania te polegały na wprowadzaniu klientów w błąd co do rzeczywistego celu inwestycji, sposobu wykorzystania powierzonych środków finansowych oraz gwarantowanego efektu ekonomicznego. Pokrzywdzonym przedstawiano nieprawdziwe informacje dotyczące bezpieczeństwa inwestycji oraz możliwości osiągnięcia wysokich zysków, co skutkowało przekazywaniem przez nich znacznych kwot pieniędzy. W toku postępowania ustalono dotychczas 217 osób pokrzywdzonych, którym łącznie wyrządzono szkodę majątkową przekraczającą 32 miliony złotych.

Podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Regionalnej w Lublinie, gdzie usłyszał zarzuty oszustwa na szkodę wielu osób oraz prowadzenia nielegalnej działalności bankowej. Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru Policji. Zatrzymano mu również paszport i zobowiązano do wpłaty miliona złotych tytułem poręczenia majątkowego.

Policjanci ustalili i zabezpieczyli majątek podejrzanego o wartości blisko 21,5 miliona złotych. Na zabezpieczone mienie składają się m.in. nieruchomości, udziały w spółkach prawa handlowego, a także diamenty i biżuteria (o wartości jednostkowej w niektórych przypadkach przekraczającej 300 tysięcy złotych) oraz obrazy o wysokiej wartości materialnej i historycznej (niektóre warte ponad milion złotych). Zabezpieczone mienie może posłużyć do częściowego zaspokojenia roszczeń poszkodowanych.

Podczas wyceny zabezpieczonych obrazów i kosztowności skorzystano z pomocy cenionych specjalistów z dziedziny historii sztuki oraz gemmologii.

Postępowanie ma charakter rozwojowy. Trwają dalsze czynności zmierzające do ustalenia kolejnych pokrzywdzonych. Podejrzanemu grozi kara do 25 lat więzienia.