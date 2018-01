Policjanci w całym kraju dbają o bezpieczeństwo podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Data publikacji 14.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzisiaj policjanci czuwają nad bezpieczeństwem podczas 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dla wielu funkcjonariuszy to jedno z najważniejszych zadań dzisiejszej służby. Na ulicach wszystkich województw o bezpieczeństwo dba większa liczba patroli. Policjanci przed oficjalnym rozpoczęciem szkolili wolontariuszy m.in. przypomniano o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas kwestowania. Jeśli będziemy świadkami sytuacji wymagającej interwencji policjantów alarmujmy dzwoniąc pod bezpłatne numery telefonów 997, 112. Oto kilka porad, które pozwolą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

Nad zapewnieniem bezpieczeństwa podczas WOŚP czuwa kilka tysięcy policjantów. Funkcjonariusze szczególną uwagę zwracają na to, czy zbiórki są prowadzone przez osoby do tego uprawnione, dbają o bezpieczeństwo wolontariuszy, kwestujących dzieci a także cały czas prowadzą działania informacyjno-edukacyjne dla osób starszych.

Porady dla darczyńców Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Każdy z wolontariuszy jest wyposażony w identyfikator ze zdjęciem, numerem ankiety, adresem wolontariusza. Identyfikator musi być wypisany czytelnie. Zdjęcie musi być wyraźne, a wizerunek osoby na zdjęciu powinien odpowiadać wyglądowi wolontariusza;

Dodatkowo identyfikator musi mieć „serduszkowe” logo Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;

Każdy wolontariusz musi nosić swój identyfikator na widocznym miejscu;

Skarbonka wolontariusza musi być oklejona banderolami Fundacji WOŚP. Na górze przy otworze do wrzucania pieniędzy powinien znajdować się wyraźnie napisany ten sam numer kwestującego, który widnieje na identyfikatorze.

Nieodzownym atrybutem wolontariuszy są wszystkim doskonale znane „serduszkowe” naklejki. Jeśli będą mieli Państwo podejrzenie, że ktoś podszywa się pod wolontariusza WOŚP i posługuje się podrobionym identyfikatorem lub podejrzanie wyglądającą puszką, prosimy mieszkańców o kontakt z Policją (numer telefonu alarmowego 997 lub 112) lub strażą miejską/gminną (numer telefonu alarmowego 986).

Prosimy również o wszelkie informacje dotyczące podejrzanych zachowań napotkanych osób, które zagrażają bezpieczeństwu wolontariuszy i osób uczestniczących w imprezach organizowanych w tym dniu.

Porady dla wolontariuszy

Prowadźcie zbiórkę pieniędzy w bezpiecznych miejscach:

centrach handlowych, w których zatrudnieni są pracownicy ochrony;

głównych ciągach komunikacyjnych;

miejscach dobrze oświetlonych;

miejscach, w których występuje duże natężenie ruchu pieszych;

miejscach objętych monitoringiem kamer, itp.

Nie prowadźcie zbiórek w miejscach mało uczęszczanych, na źle oświetlonych ulicach, miejscach, które na Waszym osiedlu uznawane są za niebezpieczne.

Unikajcie prowadzenia zbiórek pieniędzy samodzielnie. W grupie jest zawsze bezpieczniej!!! Starajcie się zapewnić sobie towarzystwo innych wolontariuszy, a jeżeli to możliwe opiekę osób dorosłych.

Szczególnie ważne jest, abyście wracając do Waszego sztabu, po zakończeniu zbiórki pieniędzy, poruszali się w grupie, korzystajcie z pomocy Waszych znajomych, bliskich.

Jeżeli będziecie tego potrzebowali zwracajcie się o pomoc do Policji (numer telefonu alarmowego 997 lub 112) lub straży miejskich/gminnych (numer telefonu alarmowego 986). Możecie im bezpośrednio zgłaszać swoje uwagi na temat Waszego bezpieczeństwa podczas prowadzenia zbiórki pieniędzy. Czasami możecie zostać zapytani przez policjantów o to, jak przebiega Wasza kwesta. Nie obawiajcie się, to z troski o Wasze bezpieczeństwo.

Wszystkim wolontariuszom życzymy pełnych puszek, życzliwości przechodniów i bezpiecznego powrotu do swoich sztabów WOŚP!

KGP / mw, ig, mg