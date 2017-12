Poznań - Zatrzymany za włamania do samochodów Data publikacji 22.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Poznańscy policjanci zatrzymali sprawcę licznych włamań do samochodów. U podejrzanego śledczy zabezpieczyli przedmioty należące do poszkodowanych właścicieli aut. Ich wartość szacuje się na blisko 200 tysięcy złotych. Mężczyzna trafił do aresztu. Grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia.

28 listopada br. policjanci z Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto oraz z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu zatrzymali 31-latka za liczne kradzieże z włamaniem do samochodów. Mężczyzna podczas zatrzymania posiadał przy sobie walizkę z narzędziami oraz wiertło, którym najprawdopodobniej wybijał szyby w autach.

Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany od września do grudnia br. wybijał szyby w autach zaparkowanych na terenie Starego Miasta i kradł z nich pozostawione w nich przedmioty. Wśród nich znajdował sie m.in. sprzęt budowlany, walizki podróżne, sprzęt muzyczny, aparaty fotograficzne, odzież, urządzenia audio, laptopy, kosmetyki, obrazy, a także biżuteria, którą sam przetapiał w piecu. Wśród skradzionych rzeczy znajdowała sie również karta bankomatowa, z której wypłacił 5 tysięcy złotych. Nie miał z tym problemu ponieważ znajdował się na niej numer pin.

Policjanci w toku podjętych czynności ustalili miejsce, w którym mężczyzna przechowywał skradziony łup – było to wynajmowane mieszkanie na poznańskiej starówce. Podczas jego przeszukania funkcjonariusze ujawnili 350 przedmiotów pochodzących z ponad 50 okradzionych aut o wartości bliskiej 200 tysięcy złotych, pieniądze, a także wagę elektroniczną służącą do porcjowania narkotyków oraz tabletki i susz, które zostały przekazane do badań.

Podejrzany usłyszał zarzuty kradzieży z włamaniem i trafił do aresztu. Grozi mu teraz nawet 10 lat więzienia.

Część przedmiotów wróciła już do właścicieli, reszta do momentu ustalenia ich faktycznych posiadaczy będzie znajdowała się w policyjnym depozycie. Sprawa ma charakter rozwojowy.

Autor: mł. asp. Patrycja Banaszak/IL