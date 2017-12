Dwustu nowych policjantów w służbie Wstecz Generuj PDF Drukuj Pierwsze służby w terenie mają już za sobą absolwenci szkolenia zawodowego podstawowego, którzy opuścili mury słupskiej Szkoły Policji. Ponad 200 nowych policjantów weryfikuje teraz w terenie zdobytą w najstarszej policyjnej szkole wiedzę i umiejętności.

Młodzi policjanci po raz pierwszy w życiu założyli policyjny mundur na początku czerwca tego roku i po kilku dniach trafili na szkolenie zawodowe podstawowe, które ukończyć musi każdy policjant rozpoczynający służbę. Przez nieco ponad pół roku zdobywali policyjną wiedzę niezbędną do pełnienia służby w swoich macierzystych jednostkach na podstawowych stanowiskach wykonawczych w pionie prewencji.

Przed absolwentami słupskiej Szkoły Policji jeszcze obowiązkowe praktyki w Oddziałach Prewencji Policji, które przewidują 39 służb w ciągu 49 dni. Przywilej noszenia policyjnej gwiazdy; to nie tylko zaszczyt służby Ojczyźnie, ale również ciężka służba, pełniona niejednokrotnie z narażeniem życia. Od 1990 roku, w służbie straciło życie 114 policjantów, to najwyższa liczba we wszystkich polskich formacjach mundurowych.