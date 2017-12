Diler narkotykowy zatrzymany Data publikacji 27.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału Narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zatrzymali 33 -letniego mężczyznę, który usłyszał zarzut wprowadzania do obrotu znacznej ilości środków odurzających. Policjanci podczas interwencji wobec 33-latka znaleźli przy nim oraz w jego mieszkaniu blisko 300 gramów kokainy i suszu konopi. Sąd na wniosek śledczych zastosował wobec niego areszt tymczasowy na trzy miesiące. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

W minionym tygodniu policjanci z Wydziału Narkotykowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku postanowili sprawdzić pewnego gdańszczanina, co do którego mieli informację, że wrócił do przestępczego procederu i może posiadać narkotyki. Ich przypuszczenia potwierdziły się. W czwartek wieczorem na jednej z ulic Przymorza funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę i pasażera samochodu marki volkswagen. Kierowca samochodu, 28-latek z Gdańska nie posiadał uprawnień do kierowania oprócz tego miał aktywny zakaz prowadzenia samochodów wydany przez sąd.

Pasażer pojazdu 33-letni gdańszczanin został przeszukany przez policjantów. W trakcie sprawdzania mężczyzny policjanci znaleźli w jednej z kieszeni kurtki foliowy worek w którym znajdował się biały proszek. Przeszukano również mieszkanie 33-latka, w którym znaleziono kolejne porcje narkotyków. Policjanci zabezpieczyli w sumie blisko 300 gramów kokainy oraz gotówkę w wysokości ponad 15 tys. zł. Biegły z zakresy fizyko chemii, któremu policjanci przekazali narkotyki do badań potwierdził, że jest to kokaina o czarnorynkowej wartości blisko 70 tys. zł.

Obaj mężczyźni trafili do policyjnego aresztu, kierowca, 28-latek z Gdańska już wkrótce usłyszy zarzut dotyczący kierowania samochodem wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi za co może mu grozić do 3 lat pozbawienia wolności.

Pasażer samochodu 33-letni mieszkaniec Gdańska usłyszał zarzut wprowadzenia do obrotu znacznych ilości środków odurzających za co może mu grozić do 12 lat pozbawienia wolności.

Po zakończeniu czynności procesowych w prokuraturze gdańszczanin został doprowadzony do sądu, gdzie sędzia na wniosek śledczych zastosował wobec niego areszt tymczasowy na 3 miesiące.

(KWP w Gdańsku / ig)