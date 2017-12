Nowe radiowozy dla podkarpackiej Policji Data publikacji 27.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj 45 nowych pojazdów o wartości ponad 3,2 mln złotych, przekazano dziś do komend, komisariatów i posterunków Policji na Podkarpaciu. To efekt współdziałania władz państwowych i samorządowych. 30 radiowozów w połowie sfinansowały samorządy powiatów, miast i gmin. Pozostałe środki pochodzą z budżetu państwa, w ramach Programu Modernizacji Policji na lata 2017-2020.

Uroczyste przekazanie odbyło się na placu przed siedzibą Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Gości przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa. Podkreślił, że: "Policja musi wzmacniać się technicznie. To zapewnia skuteczną służbę, ale też – co ważne – to szansa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy. Na co dzień policjanci na Podkarpaciu podejmują setki interwencji. Często narażają swoje zdrowie, a nawet życie. To oczywiste, że ich powodzenie zależy od tego jakim sprzętem dysponują. Ważne, aby był niezawodny."

Wśród zaproszonych gości byli Władysław Ortyl - Marszałek Województwa Podkarpackiego, Piotr Pilch - Wicewojewoda Podkarpacki, prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli, a także komendanci miejscy i powiatowi, do który jednostek trafią nowe pojazdy.

Marszałek Ortyl zapewniał, że samorządy na co dzień współpracują z Policją, aby zapewnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom. Dziś widać efekty tej dobrej współpracy. Podkreślił, że: "Skuteczna Policja to przede wszystkim dobry sprzęt i dzisiaj to niezbędne wyposażenie oddajemy w ręce podkarpackich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy."

Wicewojewoda Podkarpacki Piotr Pilch powiedział: "Plan modernizacji Policji staje się faktem. W ciągu czterech lat Państwo Polskie na Policję przeznaczy 6 miliardów złotych. W większości będą to środki przeznaczone na budowę i modernizację nowych komend, ale też na wymianę sprzętu i samochodów." Podziękował przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie oraz pogratulował działań na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Głos zabrał też Jerzy Cypryś - Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, który skierował do policjantów słowa uznania: " Dziękuję Wam drodzy policjanci za to, że Podkarpacie jest regionem bezpiecznym. To jest efekt tego, że swoją pracę wykonujecie z pasją i sercem."

Kluczyki do samochodów odebrali policjanci, którzy od jutra będą zasiadać za kierownicą nowych radiowozów. Pojazdy poświęcił duszpasterz Podkarpackiej Policji ks. Marek Buchman.

Samochody, które dziś trafiły do jednostek Policji pozyskane zostały z dwóch źródeł. 15 z nich zostało sfinansowanych z budżetu Policji. To autobus, 7 furgonów renault traffic i volkswagen T6, a także 5 oznakowanych radiowozów kia cee'd oraz mitsubishi pajero i citroen C4.

Natomiast zakup pozostałych 30 radiowozów był możliwy dzięki wsparciu jednostek samorządowych województwa podkarpackiego. Już dziś samochody trafią do tych komend miejskich i powiatowych, których samorządy zdecydowały się na przekazanie na ten cel 50% wartości pojazdów. To komendy miejskie w Krośnie, Rzeszowie i Tarnobrzegu, oraz komendy powiatowe w Jarosławiu, Jaśle, Leżajsku, Lubaczowie, Mielcu, Sanoku, Strzyżowie i Stalowej Woli. Niemal wszystkie to oznakowane radiowozy, przeznaczone dla służby prewencyjnej i ruchu drogowego. Na podkarpackie drogi wyjedzie 25 opli astra 1,6 kombi o mocy silnika 200 KM i maksymalnej prędkości 235 km/h, 3 ople mokka 1,4 Turbo o mocy 140 KM, suzuki SX4 Cross oraz kia cee'd 1,6 GDI.

Program Modernizacji Służb Mundurowych na lata 2017-2020 przewiduje, że w ciągu czterech lat blisko 6 miliardów złotych zostanie przeznaczonych na Policję. Środki przeznaczane będą w dużej mierze na inwestycje. Tylko na Podkarpaciu na budowę nowych komend i komisariatów, oraz remonty i termomodernizację policyjnych obiektów wydatkowanych zostanie blisko 74 mln złotych. Ze środków Programu kupowane będą też nowe pojazdy, uzbrojenie, wyposażenie specjalistyczne funkcjonariuszy oraz sprzęt informatyczny i łącznościowy. Program przewiduje również wzrost wynagrodzeń funkcjonariuszy i pracowników Policji.