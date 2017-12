Punkty sprzedaży fajerwerków pod okiem policjantów Data publikacji 28.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Sylwestrowa noc zbliża się wielkimi krokami. Wielu Lubuszan zaopatruje się w fajerwerki aby hucznie powitać nadchodzący Nowy Rok. Nad bezpieczeństwem czuwają w tym czasie policjanci, którzy kontrolują punkty sprzedaży fajerwerków i sprawdzają m.in. czy sprzedawane są one osobom uprawnionym oraz w jakich warunkach są przechowywane. Działania lubuskich stróżów prawa potrwają do Nowego Roku.

Corocznie w okresie świąteczno-noworocznym wielu Lubuszan zaopatruje się w różnego rodzaju materiały pirotechniczne. Wszystko po to, aby w sylwestrową noc hucznie pożegnać stary i powitać Nowy Rok. Nad bezpieczeństwem mieszkańców województwa lubuskiego w tym szczególnym okresie czuwają policjanci, którzy wspólnie ze strażakami i strażnikami miejskimi kontrolują miejsca sprzedaży fajerwerków. Handel materiałami pirotechnicznymi wymaga od sprzedawców zachowania szczególnych środków ostrożności oraz przestrzegania kilku zasad bezpieczeństwa co wnikliwie sprawdzają mundurowi. Szczególną uwagę zwracają oni na to komu sprzedawane są fajerwerki, przypominając każdorazowo podczas kontroli, że za udostępnianie materiałów pirotechnicznych osobom nieletnim grozi kara nawet dwóch lat pozbawienia wolności. Podczas działań mundurowi sprawdzają także legalność pochodzenia fajerwerków oraz czy wyposażone są one w instrukcję obsługi w języku polskim. Ważnym punktem kontroli jest sprawdzenie warunków w jakich przechowywane są materiały pirotechniczne. Miejsca te powinny być wyposażone w gaśnice proszkowe, koc gaśniczy oraz tabliczki informacyjne.

Oprócz wielu kontroli miejsc sprzedaży fajerwerków, lubuscy policjanci wielokrotnie przypominają o zasadach bezpiecznego posługiwania się materiałami pirotechnicznymi, gdyż brak rozsądku i odpowiedzialności przy ich wykorzystywaniu może skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Zanim zdecydujemy się na użycie fajerwerków pamiętajmy o kilku podstawowych zasadach. Przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że osobami uprawnionymi do używania fajerwerków są osoby pełnoletnie. Kiedy kupujemy materiały pirotechniczne sprawdźmy, czy ich obudowa nie jest uszkodzona oraz czy na opakowaniu podana jest nazwa producenta wraz z adresem oraz instrukcja obsługi napisana w języku polskim. Przed ich użyciem zapoznajmy się z instrukcją i stosujmy się do jej zaleceń. Korzystanie z materiałów pirotechnicznych wymaga od nas 100% skupienia więc nie używajmy ich po wcześniejszym spożywaniu alkoholu. Bardzo ważne jest także, aby fajerwerków używać na otwartej przestrzeni, nie kierować ich w stronę innych osób i zachować bezpieczną odległość. W wielu miastach wydawane są decyzje administracyjne związane z używaniem fajerwerków w Sylwestra i Nowy Rok. Zawsze jednak należy pamiętać, że używając ich w sposób nieodpowiedni możemy narazić się na konsekwencje prawne wynikające z naruszenia przepisów związanych z zakłócaniem spokoju i porządku publicznego, a także z narażaniem innych osób na niebezpieczeństwo. Dlatego zanim zdecydujemy się na używanie fajerwerków upewnijmy się, że nie będziemy nikomu przeszkadzać i co najważniejsze, że nie wyrządzimy krzywdy innej osobie.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Foto: nadkom. Marcin Maludy

Video: sierż. szt. Maciej Kimet

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.