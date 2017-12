Odpowie za „przemyt” znacznych ilości marihuany Data publikacji 28.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Narkotykową KWP w Łodzi wspólnie z funkcjonariuszami ruchu drogowego zatrzymali mężczyznę, który przewoził z terenu Czech znaczne ilości narkotyków. W mieszkaniu podejrzanego funkcjonariusze zabezpieczyli dodatkowo słoik z suszem roślinnym. Sąd tymczasowo aresztował mężczyznę na trzy miesiące.

24 grudnia 2017 roku funkcjonariusze podjęli obserwacje trasy S8 na odcinku Zduńska Wola – Łask. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało, że wspomniana drogą może poruszać się osoba przewożąca znaczne ilości marihuany. Około godziny 3:00 funkcjonariusze zauważyli wytypowany pojazd. Pojazd zatrzymano do kontroli. Za kierownicą siedział 22-letni mieszkaniec woj. łódzkiego. Mężczyzna już w wstępnej fazie interwencji bardzo nerwowo się zachowywał, jednocześnie zaprzeczał, że może posiadać środki odurzające. Z samochodu dobiegał bardzo specyficzny zapach marihuany. Funkcjonariusze przeszukali hondę i pod siedzeniem kierowcy znaleźli dwa pakunki wypełnione suszem roślinnym. Już wstępne badania potwierdziły przypuszczenia policjantów. Mężczyzna przewoził łącznie ponad 700 gramów marihuany. Na tym jednak policjanci nie poprzestali i sprawdzili mieszkanie podejrzewanego. W lokalu zabezpieczyli dodatkowo ponad 45 gramów narkotyku. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy wskazuje, że zabezpieczone środki odurzające pochodziły z terenu Czech. W śledztwie prowadzonym przez Komendę Powiatowa Policji w Łasku pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Łasku podejrzanemu ogłoszono zarzuty dokonania wewnątrzwspólnotowego nabycia i przywozu na teren Polski znacznych ilości środków odurzających w postaci 709 gramów marihuany a nadto posiadania środków odurzających w postaci ponad 45 gramów suszu konopi innych niż włókniste. Podejrzany przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia.Prokuratura Rejonowa w Łasku skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego i Sąd zastosował areszt na trzy miesiące. Za tego rodzaju przestępstwa Ustawa o Przeciwdziałaniu narkomani przewiduje karę do 15 lat pozbawienia wolności.