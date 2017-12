Apelujemy o rozwagę na drogach w Sylwestra i Nowy Rok Data publikacji 29.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Podobnie jak w okresie Świat Bożego Narodzenia również w Sylwestra i Nowy Rok Policja będzie czuwała nad bezpieczeństwem uczestników ruchu dokładając starań, aby wszyscy którzy wyruszą na spotkania i zabawy sylwestrowe dotarli bezpiecznie do celu i równie bezpiecznie powrócili do swoich domów.

Już dziś na drogach w całej Polsce pojawi się więcej patroli ruchu drogowego, a wzmożone działania będą prowadzone do 2 stycznia 2018 r. Kierowcy mogą przede wszystkim liczyć na pomoc policjantów poprzez m.in. obecność patroli w miejscach szczególnie niebezpiecznych, czy też zapewnienie płynności ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych. Policjanci będą przede wszystkim prewencyjnie oddziaływać na uczestników ruchu drogowego, jednak ci, którzy w sposób rażący będą naruszać przepisy ruchu, muszą spodziewać się odpowiedniej reakcji ze strony Policji. Kilka szczególnie tragicznych, nagłośnionych przez media wypadków, do których doszło w ostatnich dniach wskazuje dobitnie, że nie może być przyzwolenia na przekraczanie dozwolonej prędkości, czy jazdę na „podwójnym gazie” lub po zażyciu innych zabronionych substancji. Dlatego, wszyscy uczestnicy ruchu drogowego, którym zależy na bezpiecznym dotarciu do celu, mogą liczyć na odpowiednie wsparcie ze strony Policji.

Zabawy i spotkania Sylwestrowe z pewnością będą okazją do wznoszenia toastów. Jeśli zdecydujemy się na picie alkoholu powinniśmy pamiętać, że wówczas bezwzględnie należy zrezygnować z prowadzenia pojazdu, albowiem nasz organizm alkoholu szybko się nie pozbędzie. Warto zaznaczyć, że w roku 2016 Policja przeprowadziła blisko 18 milionów sprawdzeń ujawniając 115 635 kierujących po spożyciu alkoholu. Tak więc osoby, które łamią zakazy nie mogą czuć się bezkarne, bowiem prawdopodobieństwo ujawnienia takiego czynu jest duże, a ewentualne konsekwencje bardzo poważne. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi nawet 2 lata pozbawienia wolności, a za spowodowanie wypadku drogowego po alkoholu można nawet dożywotnio stracić prawo jazdy. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem jest też nieświadoma nietrzeźwość kierującego. Najczęściej ma ona miejsce gdy ktoś pił alkohol poprzedniego dnia i wydaje mu się, że w organizmie nie zostało śladu po „promilach”. Okazuje się jednak, że nawet kilkugodzinny sen nie gwarantuje, że będziemy w dobrej dyspozycji do prowadzenia pojazdu.

Zapamiętaj !

Nie wybieraj się samochodem jako kierowca na imprezę, na której będzie podawany alkohol.

Jeśli jesteś gospodarzem przyjęcia, na którym serwowany jest alkohol zadbaj o bezpieczny powrót zmotoryzowanych gości. Zapewnij im nocleg, zamów taksówkę itp.

Nie wyśmiewaj się z niepijących i nie nakłaniaj ich do picia.

Nie zmuszaj kierowców do obowiązkowego picia toastów.

Jeśli jesteś pasażerem nigdy nie wsiadaj do samochodu z kierowcą, który pił alkohol. Powstrzymaj go, żeby nie prowadził pojazdu.

Będąc pieszym stosuj zasadę szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię. Zanim wyjdziesz z domu przymocuj do ubrania element odblaskowy.

(BRD KGP/ mś)