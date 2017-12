Spotkanie ministra Mariusza Błaszczaka z Marią Czernek Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Szef MSWiA Mariusz Błaszczak odwiedził Marię Czernek, wdowę po policjancie Policji Państwowej II RP st. post. Janie Borkowskim. Minister złożył Pani Marii życzenia świąteczno-noworoczne oraz wręczył zrekonstruowane cyfrowo zdjęcie ślubne z 1939 r.

- Chciałem złożyć najlepsze życzenia, co prawda już poświąteczne, ale noworoczne. Wszystkiego dobrego i bardzo dziękuję za Pani aktywność, za Pani zaangażowanie, za to wszystko, co Pani robi, za to, że daje Pani świadectwo wierności Polsce – powiedział minister Mariusz Błaszczak podczas wizyty w domu Marii Czernek, wdowy po policjancie Policji Państwowej II RP st. post. Janie Borkowskim. Szef MSWiA złożył Pani Marii życzenia świąteczno-noworoczne oraz wręczył jej zrekonstruowane cyfrowo zdjęcie ślubne z 1939 r.

Pani Maria Czernek należy do Stowarzyszenia "Rodzina Policyjna 1939 r." w Łodzi. Bardzo silnie angażowała się w odkłamywanie historii narodu polskiego okresu II wojny światowej oraz tragicznego losu 22 tysięcy funkcjonariuszy zamordowanych w Zbrodni Katyńskiej.

Aktywnie włączyła się w przekazywanie wiedzy o martyrologii funkcjonariuszy Policji Państwowej kolejnym pokoleniom Polaków. Wielokrotnie uczestniczyła w lekcjach pamięci z uczniami gimnazjów i liceów. Brała udział w pielgrzymkach na Polskie Cmentarze Wojenne w Bykowni, Charkowie, Katyniu oraz Miednoje.

Maria Czernek była zaangażowana w tworzenie miejsc pamięci o policjantach II RP na terenie województw łódzkiego i mazowieckiego (Łask, Zduńska Wola, Sieradz, Płock, Kutno i Andrzejów) oraz w Łodzi (tablica pamiątkowa na budynku Komendy Wojewódzkiej Policji oraz epitafium katyńskie w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego).

Dzięki Pani Marii Czernek powstała w Łodzi pierwsza w Polsce Aleja Dębów Pamięci Policjantów II RP ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Pani Maria Czernek aktywnie współpracuje z organizacjami kombatanckimi, Rodziną Katyńską, Związkiem Sybiraków oraz stowarzyszeniami niepodległościowymi.

Wielokrotnie została uhonorowana odznaczeniami państwowymi i samorządowymi. Jako pierwsza otrzymała Krzyż Miednoje 1940 – odznaczenie przyznawane przez Stowarzyszenie Rodzina Policyjna 1939 r. a w dniu 16 marca 2017 roku wiceminister Jarosław Zieliński uhonorował Marię Czernek, wdowę po policjancie Policji Państwowej II RP st. post. Janie Borkowskim, odznaczając ją Złotym Medalem za Zasługi dla Policji.

Mąż Pani Marii, Jan Borkowski urodził się 1 kwietnia 1907 r. w Grajewie. Pełnił służbę w Policji Państwowej, co najmniej od listopada 1931, m.in. w Warszawie, w Wydziale I Komendy Głównej oraz w Łodzi. We wrześniu 1939 r. pracował jako telegrafista w stopniu starszego posterunkowego w X Komisariacie Łodzi. Po 17 września 1939 r. trafił do niewoli sowieckiej. Był więźniem Ostaszkowa. Został zamordowany w kwietniu 1940 r. w Kalininie (ob. Twer) i pogrzebany w Miednoje.

(MSWiA/ ar)