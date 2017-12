Dyżurny jaworskiej komendy wyróżniony podczas sesji Rady Gminy Męcinka za uratowanie życia 2-latka Data publikacji 30.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Podczas sesji Rady Gminy Męcinka odbyła się nietypowa uroczystość. W jej trakcie, z rąk Wójta Gminy Mirosława Brzozowskiego podziękowania otrzymał dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze - asp. szt. Robert Czuj. Jego profesjonalizm, fachowa wiedza i „zimna krew” pomogły uratować 2-letniego chłopca. Mały mieszkaniec tej gminy zadławił się lizakiem, a dzięki jasnym wskazówkom jaworskiego policjanta udzielanym przez telefon babci chłopca, zaczął on samodzielnie oddychać jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego.

28 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury odbyła się sesja Rady Gminy Męcinka. Udział w niej wzięli również zaproszeni jaworscy policjanci. Samorządowcy przygotowali uroczystość mającą na celu wyróżnienie jednego z funkcjonariuszy. Doceniono profesjonalizm i fachową wiedzę asp. szt. Roberta Czuja, który przyczynił się do uratowania życia małego mieszkańca tej gminy.

W trakcie trwania sesji policjant odebrał z rąk Wójta Gminy Męcinka Mirosława Brzozowskiego, w obecności Komendanta Powiatowego Policji w Jaworze mł. insp. Andrzeja Błaszczaka podziękowania oraz upominek. Była to również doskonała okazja do odczytania i przekazania listu gratulacyjnego Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, nadinsp. Tomasza Trawińskiego skierowanego do dyżurnego jaworskiej jednostki. Funkcjonariusza, po zdarzeniu odwiedzili również rodzice wraz chłopcem, dziękując za uratowanie życia ich dziecka.

Przypominamy, że asp. szt. Robert Czuj kilka dni temu pomógł duszącemu się 2-latkowi, który zadławił się lizakiem. Policjant zachowując „zimną krew”, w trakcie rozmowy telefonicznej instruował babcię dziecka, jak udzielić pierwszej pomocy. Dzięki wskazówkom dyżurnego malec wykrztusił lizaka i zaczął samodzielnie oddychać jeszcze przed przyjazdem pogotowia.

(KWP we Wrocławiu/ ar)