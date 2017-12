Kryminalny z Zabrza złotym medalistą! Data publikacji 30.12.2017 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zabrzański policjant – sierż. szt. Tomasz Broź zdobył złoty medal w grudniowym Międzynarodowym Turnieju Judo regionu morawskiego w Karvinie w Czechach. Policjant, który kiedyś trenował judo, wrócił do tego sportu i osiąga świetne wyniki. Oprócz zdobytego teraz najcenniejszego medalu, w czerwcu zajął III miejsce w XIV Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Judo w Katowicach. Gratulujemy!

Na początku grudnia, w czeskiej Karvinie odbył się Międzynarodowy Turniej Judo regionu morawskiego. W kategorii masters do 90 kg, zwyciężył zabrzański kryminalny sierż. szt. Tomasz Broź. Jest to ogromny sukces dla mundurowego, który po wieloletniej przerwie, półtora roku temu wrócił do treningów. Wcześniej, w czerwcu 2017 r., podczas XIV Wojewódzkich Mistrzostwach Policji w Judo, zorganizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach, w kategorii do 90 kg, policjant wywalczył III miejsce. Zawody w Karvinie były zawodami otwartymi, czyli udział w nich mógł wziąć każdy, nie tylko przedstawiciel służb mundurowych. Sierż. szt. Tomasz Broź jest członkiem klubu GKS Czarni Bytom.

Gratulujemy i życzymy kolejnych sportowych sukcesów!

(KWP w Katowicach/ ar)