KWP: To kolejny już rok wspólnych działań policji i księży Data publikacji 02.01.2018

Kilka tysięcy ulotek z apelem o ostrożność i rozwagę na drodze oraz zasad postępowania, by nie stać się ofiarą oszustów za sprawą duchownych trafi do mieszkańców naszego województwa. Policyjny apel przekażą księżą podczas wizyt duszpasterskich. Celem akcji jest zachęcanie do stosowania odblasków przez pieszych oraz ostrzeganie seniorów przed oszustami.

Ulotkę przygotowali policjanci z wydziałów prewencji oraz ruchu drogowego KWP w Lublinie. Jest ona zbiorem zasad, którymi powinniśmy się kierować w kontaktach z nieznajomym, by nie stać się ofiarami przestępstwa. Głównymi zagrożeniami są przestępstwa dotyczące wyłudzenia pieniędzy od osób starszych metodą na wnuczka, czy policjanta. Ofiarami są zazwyczaj osoby starsze. Sprawcy wykorzystując ich empatię, dobroć i chęć niesienia pomocy. Skutki takich zdarzeń są bardzo poważne, z jednej strony to straty finansowe, którym często towarzyszą utrata zdrowia, zaufania do ludzi i wycofanie z aktywnego życia społecznego. Dlatego policjanci traktują to zjawisko bardzo poważnie, z jednej strony wykonując szereg czynności, których efektem są zatrzymania przestępców, z drugiej zaś, mówiąc o problemie i apelując o ostrożność.

Kolejną niezmiernie ważną kwestią jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2016 roku na Lubelszczyźnie doszło do 1263 wypadków, w których śmierć poniosło 178 osób, a 1485 odniosło obrażenia, zginęło 44 pieszych. W 2015 r. na drogach Lubelszczyzny doszło do 1251 wypadków, w których 189 osób zginęło, zaś 1434 zostało rannych. W wypadkach tych śmierć poniosło 64 pieszych.

Do wielu wypadków dochodzi poza obszarem zabudowanym, nieoświetlonym, gdzie dodatkowo osoba piesza nie posada niestety żadnych elementów odblaskowych. Przy tej okazji przypominamy, że każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, ma obowiązek mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.

Przygotowane przez policjantów porady i apele, wkrótce za spraw kolędujących księży dotrą do mieszkańców naszego województwa. Dzięki przychylność księży mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymają je podczas wizyt duszpasterskich, które właśnie się odbywają.

