Szczęśliwy finał poszukiwań 12-latka Data publikacji 02.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego świdnickiej komendy odnaleźli 12-latka, którego zaginięcie w Sylwestra zgłosiła jego matka. Małoletni wraz z innymi nieletnimi osobami znajdował się w pustostanie w gminie Mełgiew. Zostali przekazani opiekunom, a ich dalszym losem zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

Wczoraj w nocy do świdnickiej komendy stawiła się matka 12-letniego chłopca, która zgłosiła jego zaginięcie. Syn dzień wcześniej wyszedł z domu i nie dotarł do babci, do której miał zamiar się udać, jak również nie nawiązał kontaktu z rodziną.

Natychmiast w poszukiwania włączyli się policjanci. Podczas działań natrafili na pustostan w gminie Mełgiew, gdzie słychać było odgłosy imprezy, a przed budynkiem leżały butelki po alkoholu i wystrzelane petardy. Okazało się, że wewnątrz budynku znajdowało się pięć nieletnich osób, w tym poszukiwany 12-latek. Oświadczyli, że spędzili tu sylwestra, a świętując spożywali alkohol i że o ich spotkaniu nie wie nikt z rodziców i opiekunów.

Wszyscy zostali przekazani swoim bliskim, a ich sprawą zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

(KWP w Lublinie / mg)