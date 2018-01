Lidzbark Warm., Iława: Niebezpieczna kolizja przez zaparowane szyby Data publikacji 03.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W okresie zimowy często dochodzi do zdarzeń drogowych, za których częściową odpowiedzialność ponoszą zmieniające się warunki atmosferyczne. Mogą być one zaskoczeniem dla wielu kierowców. Przekonała się o tym pewna kierująca, która wycierając szybę swojego auta doprowadziła do kolizji. Niekorzystna dla naszego samopoczucia aura może wpłynąć na naszą koncentrację. Policjanci apelują o ostrożność i zachowanie zdrowego rozsądku przy wsiadaniu za kierownicę.

Lidzbark Warmiński:

Policjanci z lidzbarskiej drogówki pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło w Ornecie, wczoraj (02.01.18) po godzinie 18:00. Jak wynika z ustaleń funkcjonariuszy, kierująca passatem straciła panowanie nad pojazdem po tym, jak zaczęła wycierać zaparowaną szybę czołową samochodu. 61-latka tracąc z pola widzenia drogę, straciła też kontrolę nad autem, najechała na zaparkowaną prawidłowo hondę i wywróciła pojazd na dach. Uszkodzeniu uległa też zaparkowana w pobliżu zdarzenia osobowa skoda.

Samochodem podróżowała także 28-latka. Na szczęście obie kobiety nie doznały żadnych obrażeń. Przeprowadzone przez mundurowych badanie alkomatem wykazało, że 61-latka była trzeźwa. Funkcjonariusze zatrzymali kierującej prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. W chwili obecnej trwa ustalanie szczegółowych przyczyn i okoliczności tego zdarzenia.

Iława:

Wczoraj kilka minut przed godziną 6:00 doszło do groźnie wyglądającej kolizji. W okresie zimowym często zmieniają się warunki atmosferyczne, które wpływają na pogorszenie warunków jazdy. O tym przekonał się 29-latek. Mężczyzna kierując peugeotem na łuku drogi zjechał na przeciwległy pas doprowadzając do czołowego zderzenia z vw. Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. 29-latek był trzeźwy a za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym został ukarany mandatem.

Tymczasem 63-latka kierująca samochodem osobowym toyota na prostym odcinku drogi w skutek zasłabnięcia zjechała na lewą stronę drogi, a następnie lewe pobocze doprowadzając do wywrócenia się pojazdu.

Jak zawsze w przypadku takich sytuacji policjanci apelują o zachowanie rozwagi i ostrożności podczas prowadzenia pojazdów oraz o przestrzeganie przepisów prawa.

(mk/rj)