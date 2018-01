Nowe Miasto Lubawskie, Iława: Nowe radiowozy przekazane policjantom Data publikacji 03.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Komendy Powiatowe Policji w Nowym Mieście Lubawskim i Iławie otrzymały nowe radiowozy. Nowomiejscy policjanci mogą już korzystać z trzech nowych oznakowanych pojazdów, natomiast funkcjonariusze z Iławy z siedmiu. Samochody będą wykorzystywane przez policjantów Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Zakup pojazdów sfinansowany został wspólnie przez jednostki samorządowe powiatów oraz Komendę Główną Policji.

Nowe Miasto Lubawskie

Dziś (03.01.2018) o godz. 10:00 na placu Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim odbyło się uroczyste przekazanie policjantom trzech nowych radiowozów. Są to pojazdy oznakowane Opel Mokka, Opel Astra oraz Volkswagen T6. W uroczystości wzięli udział: Pełnomocnik Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do spraw administracji zespolonej i administracji niezespolonej w województwie Jarosław Babalski, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak, Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego Józef Blank, Wójt Gminy Biskupiec Arkadiusz Dobek, Wójt Gminy Grodziczno Tomasz Szczepański, Zastępca Wójta Gminy Kurzętnik Teresa Łątkowska oraz Wójt Gminy Nowe Miasto Lubawskie Tomasz Waruszewski. Policję reprezentowali Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek, Komendant Powiatowy Policji w Nowym Mieście Lubawskim insp. Jacek Drozdowski wraz z Pierwszym Zastępcą mł. insp. Mirosławem Mozarczykiem oraz kadra kierownicza nowomiejskiej komendy oraz przedstawiciele mediów. Kluczyki do samochodów odebrali policjanci, którzy będą zasiadać za kierownicą nowych radiowozów. Pojazdy poświęcił poświęcił proboszcz ks. kanonik Zbigniew Markowski – kapelan nowomiejskich policjantów.

Zakup dwóch z tych radiowozów (Opla Mokki i Opla Astry) był możliwy dzięki wsparciu finansowemu wszystkich samorządów powiatu nowomiejskiego. Te dwa oznakowane radiowozy kosztowały ponad 154 tysiące złotych. Połowę tej sumy zapłaciły samorządy, drugą, taką samą część pieniędzy przekazała Komenda Główna Policji. Volkswagen T6 został zakupiony w ramach zakupów centralnych Policji. Komendant Powiatowy Policji insp. Jacek Drizdowski w swoim wystąpieniu złożył na ręce wszystkich samorządowców ogromne podziękowania za udzielone wsparcie finansowe, bez którego zakup aut byłby niemożliwy. Świadczy to nie tylko o bardzo dobrze układającej się współpracy samorządów z miejscową Policją, ale jest to także wyraz dbałości władz o bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Już wiadomo, że nowe radiowozy trafią do policjantów z Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego. Samochody te pozwolą policjantom na jeszcze szybszy dojazd w miejsca interwencji, co bezpośrednio przełoży się na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

Iława

Tego samego dnia o godz. 12:00 w Komendzie Powiatowej Policji w Iławie, odbyło się uroczyste przekazanie policjantom siedmiu nowych oznakowanych radiowozów. W prezentacji pojazdów uczestniczyli Pełnomocnik Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Jarosław Babalski, Marek Polański - Starosta Powiatu Iławskiego, Adam Żyliński - Burmistrz Miasta Iławy, Maciej Radtke - Burmistrz Miasta Lubawa, Krzysztof Pietrzykowski – Burmistrz Susza, Rafał Ryszczuk – Burmistrz Kisielic, Marek Żyliński – Burmistrz Zalewa, Krzysztof Harmaciński – Wójt Gminy Iława, Tomasz Ewertowski – Wójt Gminy Lubawa, insp. Tomasz Klimek Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie, mł. insp. Robert Mikusik Komendant Powiatowy Policji w Iławie, nadkom. Rafał Żubertowski Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Iławie, ks. Marian Florek - Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Przekazane radiowozy zostały zakupione za połączone środki budżetowe i samorządów lokalnych w ramach tzw. „sponsoringu” przy planowanym 50% współfinansowaniu samorządów lokalnych. Należy zaznaczyć, że kwota w wysokości ponad 181 tys. została przekazana przez lokalne samorządy natomiast pozostałą część sfinansowała Komenda Główna Policji. Warto podkreślić, że ilość przekazanych środków świadczy o ogromnym zaangażowaniu lokalnych samorządów w poprawę stanu bezpieczeństwa mieszkańców iławskiego powiatu.

Dotację na zakup oznakowanych radiowozów przekazali Starosta Iławski, Burmistrz Iławy, Burmistrz Lubawy, Burmistrz Susza, Burmistrz Kisielic, Burmistrz Zalewa, Wójt Gminy Iława, Wójt Gminy Lubawa.

Pojazdy, które zostały dziś uroczyście przekazane w Komedzie Powiatowej Policji w Iławie to: Hyundai i20, Opel Mokka, cztery Ople Astra oraz Volkswagen T6.

Będą one wspierać codzienną służbę policjantów na terenie całego powiatu iławskiego.

(LM/JK/TM)