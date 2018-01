Legnicka policjantka zwyciężyła w Sylwestrowym Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznie Data publikacji 04.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj St. post. Wioletta Hanisch - policjantka z Legnicy zdobyła złoty medal w Sylwestrowym XVII Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznie. To jej pierwszy udział w tego typu zawodach i od razu zakończony ogromnym sukcesem.

Policjantka z komendy miejskiej w Legnicy - st. post. Wioletta Hanisch wzięła udział w XVII Sylwestrowym Turnieju w Wyciskaniu Sztangi Leżąc Klasycznie, który odbył się w Klubie Sportowym TKKF Śródmieście w Legnicy. Policjantka po raz pierwszy startowała w tego typu zawodach. St. post. Wioletta Hanisch w kategorii open wycisnęła 60 kilogramów i ten wynik dał jej zwycięstwo.

Przypomnijmy, st. post. Wioletta Hanisch jest obecną mistrzynią Polski w indywidualnych walkach kobiet w Taekwondo oraz wielokrotną medalistką Mistrzostw Świata i Europy. Funkcjonariuszka przygodę z ciężarami rozpoczęła we wrześniu tego roku pod opieką trenera – policjanta podinsp. Przemysława Kozioł Naczelnika Sztabu Policji legnickiej komendy, wielokrotnego medalisty Mistrzostw Świata i Europy w trójboju siłowym - przygotowuje się do Pucharu Polski służb mundurowych. Od 5 lat służy w Policji w Wydziale do walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

(KWP we Wrocławiu / mg)