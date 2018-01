Dzieci podziękowały kierownictwu KGP za wsparcie Data publikacji 04.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Komenda Główna Policji wspiera stowarzyszenie "Wiosna", organizatora jednego z najbardziej rozpoznawalnych projektów w Polsce czyli "Szlachetną Paczkę". W tym roku paczki z KGP trafiły do wybranej najuboższej rodziny z województwa mazowieckiego. W ramach podziękowań dzieci z potrzebującej rodziny przesłały dla kierownictwa KGP wykonane przez siebie piękne laurki.

Pakowaniem prezentów dla potrzebującej wsparcia rodziny zajęło się kierownictwo polskiej Policji. Komendantowi nadinsp. Jarosławowi Szymczykowi pomagał I zastępca nadinsp. Andrzej Szymczyk oraz nadinsp. Helena Michalak, a przyłączył się do nich ks. Jacek Stryczek, prezes stowarzyszenia "Wiosna". Akcję wsparł również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach.

"Szlachetna Paczka" to działająca od 2001 r. ogólnopolska akcja świątecznej pomocy osobom najuboższym na podstawie wcześniejszego rozpoznania ich potrzeb przez wyznaczonych do tego wolontariuszy. To nie tylko konkretna pomoc materialna, to przede wszystkim impuls do działania. To projekt, który co roku łączy tysiące osób: wolontariuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców i dobroczyńców.

Paczki przygotowane w KGP trafiły w tym roku do wybranej rodziny z województwa mazowieckiego. Znalazły się w nich przede wszystkim rzeczy niezbędne na zimę: obuwie i ciepłe kurtki. Ale była także żywność i drobne upominki dla dzieci.

(mw, ig, BKS KGP)