Ślubowanie nowo przyjętych policjantów Data publikacji 04.01.2018

"Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą składają przyjmowani do służby funkcjonariusze. Po kilkumiesięcznym szkoleniu zasilą szeregi Policji. Życzymy im wielu sukcesów!

Powyższe słowa roty ślubowania doskonale oddają charakter policyjnej służby. Wykrzyczane słowo „ślubuję!” padło dziś (04.01.2018) z ust 48 nowo przyjętych policjantów (jedna osoba nie brała udziału w uroczystości). W tym gronie 31 osób legitymuje się wykształceniem wyższym, a 18 średnim. Wszyscy oni zostali przyjęci do służby jako ostatni nabór w 2017 roku. W całym ubiegłym roku, w wyniku zakończenia pięciu procesów rekrutacyjnych, garnizon warmińsko – mazurskiej Policji zasiliło 126 funkcjonariuszy. To oni najlepiej przeszli procedurę rekrutacji i z największą liczbą punktów uplasowali się na najwyższych miejscach listy rankingowej. Ważne słowa ślubowania zabrzmiały w obecności m. in. Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Artura Chojeckiego, Członka Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcina Kuchcińskiego, Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie insp. Tomasza Klimka, komendantów powiatowych policji, samorządowców, ale przede wszystkim - rodzin i bliskich nowych funkcjonariuszy.

Dzisiaj w auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbyła się uroczystość ślubowania 23 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski. Gościem honorowym ceremonii był Wojewoda Pomorski – p. Dariusz Drelich.

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia” - te słowa roty ślubowania wypowiedziało dzisiaj 23 nowo przyjętych funkcjonariuszy. Ślubowanie przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku insp. Jarosław Rzymkowski, który podkreślił, jak trudna i odpowiedzialna jest służba w Policji. Życzył wszystkim funkcjonariuszom sukcesów zawodowych oraz szybkich awansów. Rodzinom nowych stróżów prawa życzył natomiast zrozumienia dla trudów tego zawodu.

Podczas procedury kwalifikującej do służby w Policji kandydaci musieli wykazać się nie tylko wiedzą, ale także doskonałym zdrowiem i kondycją fizyczną. Już w najbliższym czasie trafią na szkolenie podstawowe do jednej ze szkół Policji, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania słów złożonej przysięgi.

Ceremonia ślubowania była okazją do uroczystego wręczenia rozkazów mianowania i powierzenia obowiązków na stanowiskach kierowniczych w dwóch wydziałach komendy wojewódzkiej. Zastępcą Naczelnika Wydziału Postępowań Administracyjnych został podinsp. Waldemar Kocot, a p.o. Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego – nadkom. Grzegorz Wojtkuński.

Na uroczystości obecni byli zastępcy komendanta wojewódzkiego, przedstawiciele kadry kierowniczej, związków zawodowych Policjantów woj. pomorskiego oraz rodzin nowo przyjętych funkcjonariuszy. Honorowym gościem był Wojewoda Pomorski – p. Dariusz Drelich.

Obecny był także kapelan wojewódzki Policji – ks. prałat Bogusław Głodowski. Po ceremonii był czas na gratulacje, życzenia oraz pamiątkowe zdjęcia.

Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 23 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Już za kilka dni rozpoczną szkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku, by po jego ukończeniu skutecznie i profesjonalnie służyć społeczeństwu.

Dziś w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. miała miejsce szczególna uroczystość. Szczególna zwłaszcza dla dwudziestu trzech osób – pięcu kobiet i osiemnastu mężczyzn, którzy od dzisiaj będą pełnić służbę w Lubuskiej Policji. Młodzi adepci policyjnej służby złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą, ale i z wyraźnym wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wielu z nich wydarzenie to było zwieńczeniem wielomiesięcznych starań i spełnieniem zawodowych marzeń.

Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., insp. Krzysztof Sidorowicz: „Dzisiejsza uroczystość jest zwieńczeniem Waszych starań o to, aby zostać funkcjonariuszem polskiej Policji. Nie każdemu jest to dane. Nie każdy może poszczycić się godnością noszenia policyjnego munduru. Można powiedzieć, że jest to szczególny przywilej. Ale służba w Policji to również wyjątkowa powinność wobec społeczeństwa. To podjęcie, z pełną świadomością i odpowiedzialnością, wielu wyzwań oraz stała gotowość do niesienia pomocy wszystkim, którzy jej potrzebują. To czas wytężonej pracy, przestrzegania dyscypliny służbowej, zasad etyki zawodowej oraz nowych doświadczeń w kontaktach z drugim człowiekiem”.

Uroczystość zgromadziła kadrę kierowniczą Lubuskiej Policji. Wziął w niej udział również Wojewoda Lubuski, Władysław Dajczak, który życzył nowym policjantom wytrwałości i poczucia misji, wynikającej z noszenia policyjnego munduru. Jak dodał, Policja cieszy się bardzo dużym zaufaniem społecznym i także nowi policjanci muszą dbać o honor i odpowiedzialność związaną z noszeniem munduru. Zwrócił się także do rodzin policjantów z prośbą o wspieranie ich podczas całej policyjnej misji, która jest piękna ale i niezwykle trudna.

Nowoprzyjęci policjanci już za kilka dni pojadą do Szkoły Policji w Słupsku, w której rozpoczną sześciomiesięczne szkolenie podstawowe, które przygotuje ich do pełnienia służby policyjnej. Po powrocie będą pełnić służbę w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Wschowie i Żarach.

52 nowych funkcjonariuszy, w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosława Kalety, złożyło dziś ślubowanie na sztandar. Uroczystość odbyła się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Po ukończeniu szkolenia podstawowego, młodzi policjanci trafią do jednostek na terenie całego województwa.

Komendant Wojewódzki Policji w Opolu - insp. Jarosław Kaleta złożył gratulacje i życzył sukcesów 52 nowoprzyjętym policjantom garnizonu opolskiego. Młodzi funkcjonariusze ślubowali dziś na sztandar. Uroczyste ślubowanie odbyło się w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Na uroczystości obecny Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak oraz kadra kierownicza garnizonu opolskiego.

Teraz adeptów czeka półroczne szkolenie podstawowe w Szkole Policji w Słupsku, po ukończeniu którego, rozpoczną służbę w wyznaczonych jednostkach terenowych naszego województwa.

