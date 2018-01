Przed nami szczególny długi weekend Data publikacji 05.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj 6 – 8 stycznia 2018 r. prawosławni i grekokatolicy obchodzą Święta Bożego Narodzenia. W tym samym czasie przypada Święto Trzech Króli i pierwszy weekend karnawału. To czas wzmożonych wyjazdów, spotkań i zabaw w gronie rodzinnym i towarzyskim. Policja, podobnie jak w okresie świąt grudniowych, będzie dokładać wszelkich starań aby wszyscy, którzy w tym okresie wyruszą w drogę, mogli bezpiecznie dotrzeć do celu i wrócić do domów.

Już dziś, w ramach działań „Prędkość”, na wszystkich drogach w kraju pojawiło się więcej patroli ruchu drogowego. Jak zawsze kierowcy mogą liczyć na pomoc funkcjonariuszy. Policjanci będą czuwać nad bezpieczeństwem w miejscach szczególnie niebezpiecznych, a w razie potrzeby zapewnią płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych. Policjanci będą przede wszystkim prewencyjnie oddziaływać na uczestników ruchu drogowego niemniej jednak ci, którzy w sposób rażący będą naruszać przepisy ruchu, muszą spodziewać się adekwatnej reakcji Policji.

Do pomiaru prędkości wykorzystywany jest najnowszy sprzęt, jakim dysponuje Policja, m.in. laserowe mierniki LTI 20/20 TruCam z funkcją rejestracji obrazu. Na drogach pojawiły się także oznakowane i nieoznakowane radiowozy, a wśród nich najnowsze BMW serii 3 z napędem na cztery koła, wyposażone w wideorejestratory Videorapid 2a.

Pamiętajmy jednak, że nawet najnowsze auta i sprzęt używany przez Policję nie zastąpią zdrowego rozsądku kierowców i niechronionych uczestników ruchu.

Tragiczne wypadki z udziałem kierowców, czy pieszych, do których doszło w ostatnim okresie wskazują dobitnie, że nie może być przyzwolenia na jazdę „po alkoholu”, czy środków działających podobnie do alkoholu, jak również na prowadzenie pojazdów w sposób zagrażający życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego wszyscy, którym zależy na bezpiecznym dotarciu do celu, mogą liczyć na odpowiednie wsparcie ze strony Policji.

Zanim jednak wybierzemy się w podróż samochodem sprawdźmy jego stan techniczny, ustawienie świateł i wyposażenie. Obowiązkowo w aucie powinna znajdować się gaśnica oraz trójkąt ostrzegawczy, ale warto też zadbać o inne przedmioty, takie jak apteczka czy kamizelka odblaskowa.

Z uwagi na wzmożony ruch na drogach, warto przygotować się wcześniej i pomyśleć o drogach alternatywnych. Dzięki temu, w przypadku utrudnień na drodze, spowodowanych pracami drogowymi czy zdarzeniem drogowym, będziemy mogli pojechać inną drogą unikając korków, nerwów i straconego czasu.

Zima na drogach wiąże się z charakterystycznymi dla tej pory roku kategoriami zagrożeń. Na drogach jest ślisko, wcześniej zapada zmrok, pada deszcz, śnieg, jest mgła. Poruszając się w takich warunkach, kierujący pojazdem obowiązany jest zachować szczególną ostrożność. Apelujemy by dostosowywać prędkość jazdy do panujących warunków na drogach.

Przede wszystkim kierowcy powinni pamiętać o obowiązku jazdy na światłach mijania przez cały rok. Podczas opadów, oprócz świateł mijania, należy używać również świateł przeciwmgłowych przednich; jeżeli zaś zmniejszona przejrzystość powietrza ogranicza widoczność na odległość mniejszą niż 50 metrów – należy również włączyć tylne światła przeciwmgłowe.

Pamiętać trzeba także o utrzymywaniu w czystości szyb (uzupełnianiu płynu w zbiorniczkach spryskiwaczy), lusterek oraz kloszy świateł naszego pojazdu, oraz o oczyszczeniu całego pojazdu

ze śniegu i lodu. Na większości stacji paliw dostępne są wycieraczki, pojemniki z płynem oraz papierowe ręczniki, z których można nieodpłatnie skorzystać.

Zabawy, spotkania świąteczne i karnawałowe z pewnością będą okazją do wznoszenia toastów. Jeśli zdecydujemy się na picie alkoholu powinniśmy pamiętać, że wówczas bezwzględnie należy zrezygnować z prowadzenia pojazdu, albowiem nasz organizm nie pozbędzie się go szybko z organizmu.

W dłuższą trasę warto wyjechać wypoczętym, najlepiej po 7-8 godzinnym śnie. Analizując czas, w jakim chcemy przejechać zaplanowany dystans powinniśmy przewidzieć przerwy, które pozwolą nam pokonać zmęczenie i odpocząć od siedzącej pozycji.

Aktualny pozostaje apel Policji o rozsądek i rozwagę w planowaniu podróży i ostrożność na drodze. Pamiętajmy, że każdy z nas ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo na polskich drogach.

Biuro Ruchu Drogowego KGP