Nowe radiowozy w służbie społeczeństwu Dziś na terenie placu apelowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach odbyło się oficjalne przekazanie kilkudziesięciu nowych pojazdów służbowych, które w perspektywie kilku dni pojawią się na ulicach naszego województwa. Świętokrzyscy funkcjonariusze otrzymali łącznie 35 pojazdów w wersjach oznakowanych i nieoznakowanych takich marek jak: Opel, Kia, Hyundai oraz BMW. Dodatkowo stróże prawa z miejskiej jednostki Policji otrzymali łódź motorową, która bez wątpienia przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa nad wodą. W uroczystości wieźli udział m.in. świętokrzyscy policjanci na czele z insp. Dariuszem Augustyniakiem, a także Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Będkowski oraz przedstawiciele poszczególnych gmin, które współfinansowały zakup łącznie ponad 20 radiowozów.

Dzisiaj w obecności zaproszonych gości oraz funkcjonariuszy garnizonu świętokrzyskiego, odbyło się uroczyste przekazanie kluczyków do 35 nowych pojazdów. Zakup ponad 20 radiowozów został współfinansowany przez poszczególne samorządy gminne i powiatowe znajdujące się na terenie powiatu kieleckiego, jędrzejowskiego, ostrowieckiego, koneckiego, starachowickiego, buskiego, włoszczowskiego, opartowskiego, pińczowskiego, sandomierskiego oraz staszowskiego. Natomiast fundusze na zakup 7 aut oraz łodzi motorowej pochodziły ze środków budżetu Policji. W najbliższych dniach na ulice naszego województwa wyjadą służbowe pojazdy w wersjach oznakowanych i nieoznakowanych takich marek jak m.in.: Opel Astra, Opel Mokka, Kia Ceed, Hyundai I20 oraz BMW 330ix. Samochody tę będą wykorzystywane przez policjantów wydziałów m.in. prewencji oraz ruchu drogowego i bez wątpienia przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa oraz pomogą sprawniej dotrzeć do osób potrzebujących pomocy.

W uroczystości, która odbyła się na terenie placu apelowego Oddziału Prewencji Policji w Kielcach uczestniczyli m.in. policjanci z garnizony świętokrzyskiego na czele z Komendantem Wojewódzkim Policji w Kielcach insp. Dariuszem Augustyniakiem. Obecny również był Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Będkowski, przedstawiciele poszczególnych samorządów oraz Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Kielcach ks. ppłk Grzegorz Kamiński.

Ponad 20 radiowozów zostało współfinansowanych przez: Urzędy Gmin w Bodzechowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Ćmielowie, Końskich, Kielcach, Pawłowie, Brodach, Wąchocku, Nowym Korczynie, Busku Zdroju, Tuczępach, Gnojnie, Pacanowie, Stopnicy, Masłowie, Zagnańsku, Seceminie, Krasocinie, Moskorzewie, Radkowie, Kluczewsku, Kunowie, Waśniowie, Bałtowie, Lipniku, Iwaniskach, Ożarowie, Nowej Słupi, Bodzentynie, Złotej, Kijach, Działoszycach, Michałowie, Pińczowie, Koprzywnicy, Klimontowie, Łoniowie, Samborcu, Obrazowie, Zawichoście, Dwikozach, Staszowie, Małogoszczu, Sędziszowie, Sobkowie, Wodzisławiu oraz powiaty kielecki, włoszczowski, buski, ostrowiecki, pińczowski, staszowski, jędrzejowski.

