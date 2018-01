Wykryli drukarnię produkującą opakowania do nielegalnych papierosów Data publikacji 08.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Łęczyccy policjanci wykryli działającą na terenie województwa śląskiego drukarnię, w której produkowano opakowania z zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek papierosów. Właściciel zakładu usłyszał prokuratorskie zarzuty.

5 stycznia 2018 roku policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy prowadzili działania skierowane przeciwko wprowadzaniu do obrotu wyrobów tytoniowych bez polskich znaków akcyzy. Kryminalni zatrzymali do kontroli busa, który miał przewozić kontrabandę. W mercedesie, którym kierował 49-letni mieszkaniec Śląska, policjanci znaleźli ponad 57 tysięcy opakowań z zastrzeżonymi znakami towarowymi znanych marek papierosów. Ładunek został zabezpieczony, a kierowcę zatrzymano w policyjnym areszcie. W trakcie przesłuchania mundurowi ustalili, że mężczyzna jest właścicielem drukarni znajdującej na terenie województwa śląskiego. Podczas przeszukania zakładu należącego do 49-letniego przedsiębiorcy, zabezpieczone zostało ponad pół miliona opakowań z zastrzeżonymi znakami towarowymi, oraz około 700 matryc do nanoszenia grafiki.

Znajdujące się na ternie zakładu maszyny poligraficzne, drukarskie oraz do cięcia papieru zostały zabezpieczone na poczet przyszłej kary. Ich szacunkowa wartość to 850 tys. złotych. Wstępnie ustalono, że wartość nielegalnej produkcji mogła sięgać kwoty około 200 tys. złotych. Właściciel drukarni usłyszał prokuratorskie zarzuty naruszenia prawa własności przemysłowej. Grozi za to kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)