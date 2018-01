Tomaszów Lub.: Policjant na wolnym zatrzymał pijanego kierowcę Data publikacji 08.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjant na wolnym od służby uniemożliwił dalszą jazdę pijanemu kierowcy. Kierujący renault 42-latek zjeżdżając z ronda w centrum Tomaszowa Lubelskiego uderzył w znak znajdujący się przy przejściu dla pieszych. Mężczyzna nie posiadał ponadto uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Nie miał przy sobie również dowodu rejestracyjnego, ani ubezpieczenia.

Do zdarzenia doszło w sobotę wieczorem na ul. Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim. Kierujący renault zjeżdżając z ronda, uderzył w znak stojący przy przejściu dla pieszych. Z relacji świadków wynikało, że pojazd poruszał się dość szybko. W tym samym czasie ulicą Lwowską jechał będący na wolnym policjant tomaszowskiej jednostki. Sierżant Robert Kielar zatrzymał się po tym, jak usłyszał huk. Podejrzewając, że za „kółkiem” siedzi nietrzeźwy kierowca, podszedł do renault i wyciągnął kluczyki ze stacyjki, po czym zawiadomił dyżurnego o zdarzeniu.

Kierujący stał przy pojeździe, było od niego czuć wyraźnie woń alkoholu. Osoby znajdujące się przy samochodzie potwierdziły fakt, że samochodem jechał właśnie on. 42-letni mieszkaniec gm. Tomaszów Lubelski nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi. Nie miał przy sobie również dowodu rejestracyjnego, ani ubezpieczenia. W związku z tym, że mężczyzna nie chciał się poddać badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, został przewieziony do szpitala w celu pobrania krwi do badań.

AL