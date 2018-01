Nie bądźmy obojętni! Data publikacji 09.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Nyscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej sprawdzali miejsca pobytu osób bezdomnych. W zainteresowaniu mundurowych były pustostany, ogródki działkowe oraz tereny zielone, na których bezdomni stawiają prowizoryczne szałasy i zadaszenia. Takie działania mają na celu zapobiegnięcie corocznym przypadkom zgonów, których przyczyną jest wychłodzenie organizmu. Policja apeluje – nie bądźmy obojętni. Telefon wykonany pod nr alarmowy 112 lub 997 może uratować komuś życie.

Okres zimowy to czas, kiedy z powodu obniżenia temperatury pojawia się ryzyko wychłodzenia organizmu. Najbardziej narażone na wyziębienie są osoby, które nie mają dachu nad głową. Tragiczny finał może mieć nawet kilka godzin spędzonych na niewielkim mrozie. Problem ten dotyka także osoby starsze, samotne, które mają trudność z radzeniem sobie w codziennych czynnościach i zadbaniem o zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach. Jedną z częstszych przyczyn zamarznięć jest również alkohol, który daje złudne uczucie ciepła. W rzeczywistości jednak w stanie upojenia organizm wychładza się znacznie szybciej.

Wczoraj, 08.01.br., nyscy policjanci wspólnie ze Strażą Miejską sprawdzali opuszczone budynki, ogródki działkowe oraz miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, narażone na wychłodzenie. Wszystko po to, by oferować pomoc i informować o miejscach, gdzie można zjeść ciepły posiłek i spędzić noc w normalnych warunkach.

Jednak, aby dotrzeć do wszystkich osób potrzebujących pomocy, potrzebna jest reakcja nie tylko służb, ale każdego człowieka. Dlatego funkcjonariusze podkreślają, jak ważne jest zaangażowanie i informowanie odpowiednich służb o osobach bezradnych, samotnych i bezdomnych potrzebujących pomocy. Wystarczy zadzwonić na numer alarmowy 112 lub 997 i poinformować dyżurnego by pomoc ruszyła. O potrzebujących pomocy możemy również poinformować pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, Straż Miejską lub skorzystać z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Dzięki tej aplikacji możemy zaznaczyć na mapie miejsce gdzie przebywają bezdomni, a policjanci na pewno sprawdzą to zgłoszenie.

Policja apelują również o reagowanie w sytuacji jeśli zauważymy człowieka leżącego na chodniku, czy śpiącego na ławce. Nie przechodźmy obojętnie obok kogoś, komu może grozić zamarznięcie. Zwróćmy uwagę na sąsiadów, zwłaszcza tych samotnych i starszych, czy są przygotowani do zimy. Mogą oni otrzymać doraźną pomoc w placówkach pomocy społecznej.

(KWP w Opolu / mw)