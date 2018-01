Ratujemy życie na wiele sposobów. Policjanci oddają szpik kostny Data publikacji 10.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj We wtorek (10 stycznia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. odbył się, zorganizowany po raz pierwszy we współpracy z Fundacją DKMS Polska, Dzień Dawcy Szpiku. Lubuscy policjanci chcąc ratować ludzkie życie w każdy możliwy sposób włączyli się w akcję, która w całym kraju cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

„Pomożesz? Bo możesz. Masz to w genach!” to hasło Fundacji DKMS, w którym zawiera się cała idea dawstwa komórek macierzystych krwi i szpiku – najcenniejszego daru, jaki możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. Dzielenie się tym, co mamy w genach to szlachetny gest, który nic nie kosztuje i w żaden sposób nie zagraża naszemu życiu czy zdrowiu. Co godzinę jedna osoba w Polsce dowiaduje się, że ma białaczkę. Dla wielu chorych jedyną szansą na życie jest przeszczepienie szpiku kostnego lub komórek macierzystych od dawcy niespokrewnionego – stąd potrzeba stworzenia jak największej bazy potencjalnych dawców. Policjanci, każdego dnia, w różny sposób ratują ludzkie życie. Mając na uwadze jego szczególną wartość, chętnie włączają się w liczne akcje krwiodawcze czy charytatywne. Dlatego też Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. i Fundacja DKMS Polska postanowiły połączyć siły. Wszystko po to, by zwiększyć szansę osób chorych na znalezienie genetycznego bliźniaka.

Wtorkowe spotkanie otworzył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. insp. Krzysztof Sidorowicz, który pokreślił, że jak szlachetna jest to akcja i zobligował się osobiście do wzięcia w niej udziału. O celach i zadaniach Fundacji, zasadach rejestracji, przeciwwskazaniach oraz procesie pobierania komórek macierzystych opowiedziała Ewa Romankiewicz z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp. – inicjatorka i koordynator akcji, której historia rodzinna splotła się z działalnością Fundacji. W 2012 roku Ewa wraz z mężem zarejestrowali się w bazie dawców DKMS. Po trzech miesiącach telefon zadzwonił do Pawła Romankiewicza, który – ofiarując swój szpik – uratował życie, chorej na białaczkę, Amerykance. Osobiste doświadczenia, którymi podzielił się ze wszystkimi zainteresowanymi oraz możliwość dyskusji i zadawania pytań, rozwiały wszelkie wątpliwości zebranych. Do rejestracji przystąpiła kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., funkcjonariusze, pracownicy Policji oraz osoby prywatne. Do włączenia się w przedsięwzięcie zostali również zaproszeni funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Zakładu Karnego w Gorzowie Wlkp. Dzień Dawcy Szpiku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., już w pierwszej godzinie rejestracji, zgromadził ponad 40 potencjalnych dawców komórek macierzystych.

Źródło: Magdalena Dudlej

Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Gorzowie Wlkp.

Foto/video: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.