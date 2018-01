KWP – Rozbudowa i modernizacja komendy w Pleszewie Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Siedziba pleszewskich policjantów już niedługo będzie rozbudowana i odnowiona. Umowa z wykonawcą – firmą Rem-Bud - została dziś podpisana przez Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrada Chmielewskiego, nadzorującego program modernizacji Policji w Wielkopolsce.

10 stycznia br. w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu została podpisana umowa na rozbudowę i modernizację Komendy Powiatowej Policji w Pleszewie. W imieniu inwestora umowę podpisał Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Konrad Chmielewski, natomiast Wykonawcę reprezentował pan Ryszard Grzebyszak właściciel firmy Rem-Bud z siedzibą w Jarocinie.



Firma Rem-Bud złożyła najkorzystniejszą ofertę w procedurze przetargowej na realizację inwestycji dotyczącej pleszewskiej komendy, w której służy obecnie 81 policjantów oraz 15 pracowników Policji.



Zaplanowane prace budowlane przewidują wyburzenie budynków magazynowego i gospodarczego, znajdujących się przy ulicy Kochanowskiego 6, remont istniejącego budynku komendy oraz dobudowanie budynku trzykondygnacyjnego o łącznej powierzchni około 770 m2. Prace budowlane zostaną wykonane na podstawie projektu, którego przygotowanie Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu zleciła firmie projektowej w połowie ubiegłego roku.



Zgodnie z umową roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w styczniu br. i potrwają do końca czerwca 2019 roku. W tym czasie pleszewscy policjanci nie opuszczą swojej siedziby. Prace zostały tak zaplanowane, by nie zakłócać codziennego funkcjonowania komendy.



To kolejna inwestycja realizowana w ramach programu modernizacyjnego Policji w Wielkopolsce. Jej wartość to prawie 5 milionów złotych.

Iwona Liszczyńska