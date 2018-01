Puławy: Podziękowania za empatię, zrozumienie i wiarę Data publikacji 10.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj „Odzyskałam poczucie bezpieczeństwa dla siebie i dziecka, jakąś wiarę w porządek rzeczy…” – takie słowa znalazły się w podziękowaniu, które wpłynęło na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Puławach od byłej mieszkanki Puław. Zostały one skierowane do dzielnicowego puławskiej komendy – mł. asp. Michała Bieleckiego za to, że „poświecił czas, nie oceniał, wysłuchał, okazał empatię, zrozumienie i wiarę…” kobiecie i jej dziecku, w trudnej sytuacji życiowej.

W ubiegłym roku do dzielnicowego puławskiej komendy – mł. asp. Michała Bieleckiego zgłosiła się mieszkanka Puław, która miała szereg problemów rodzinnych i mimo upływu czasu nie mogła ich rozwiązać i odzyskać spokoju. Dzielnicowy poświęcił kobiecie czas, wysłuchał jej, wskazał możliwości jakie ma przed sobą oraz nawiązał kontakt z członkiem jej rodziny, po to aby pomóc im się porozumieć. Starania dzielnicowego przyniosły wymierny efekt, w rodzinie udało się dojść do porozumienia, kobieta i jej syn odzyskali spokój oraz poczucie bezpieczeństwa.

W ubiegłym tygodniu, na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Puławach wpłynęło podziękowanie za pomoc, której dzielnicowy Michał Bielecki udzielił autorce listu. Jego nadawczyni, w pięknych słowach podsumowała pracę naszego policjanta, który od 10 lat służy puławskiemu społeczeństwu, z czego prawie trzy lata jako dzielnicowy. Poza słowem „DZIĘKUJĘ”, autorka listu opisała działania naszego funkcjonariusza, które dla niej stały się „ludzkim gestem, który dokonał w jej życiu cudów”. Ona i jej syn "odzyskali radość, poczucie bezpieczeństwa i spokój”.

E.R.K