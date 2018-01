Mniej przestępstw kryminalnych, wyższa wykrywalność i skuteczność Policji, Polacy dobrze oceniają bezpieczeństwo Data publikacji 11.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Podsumowując 2017 rok stwierdzono o 28153 mniej przestępstw kryminalnych, niż w 2016 roku. Jest to kolejny rok, gdy między innymi dzięki skutecznym działaniom Policji odnotowujemy spadek przestępczości kryminalnej, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności, a więc tym samym skuteczności Policji.

W 2017 roku stwierdzono 490711 przestępstw kryminalnych, to jest o 28153 mniej, aniżeli w 2016 roku. Jednocześnie wykrywalność, a więc tym samym skuteczność działań Policji, wzrosła o 4,6 %. W tym czasie ustalono i przedstawiono zarzuty 186149 podejrzanym, spośród których na wniosek Policji i Prokuratury ponad 8 tys. zostało tymczasowo aresztowanych. Co ważne, aż 49262 podejrzanych o popełnienie przestępstw kryminalnych zostało zatrzymanych przez policjantów na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa.

Największe spadki przestępstw kryminalnych, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności ich sprawców odnotowano w takich kategoriach jak:

Kradzieże – 111298 (o ponad 20 tys. mniej, aniżeli w 2016 roku),

Kradzieże samochodów – 10242 (o ponad 1400 mniej),

Włamania – 67714 (o ponad 12200 mniej),

Uszkodzenie rzeczy tj. niszczenie mienia – 38056 (o 4410 mniej),

Bójki i pobicia – 5071 ( o 516 mniej),

Rozbój i wymuszenia – 8115 (o 1519 mniej).

Mówimy więc o kolejnym roku, gdy przestępczość kryminalna zmniejsza się przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności działań Policji. Jest to niewątpliwie ogromna zasługa polskich policjantów, którzy na co dzień przykładają ogromną uwagę do działań prewencyjnych, a także wykrywczych, gdy już do popełnienia przestępstwa dojdzie.

Przypomnieć należy, że z badań CBOS wynika,że aż 89% Polaków czuje się bezpiecznie w Polsce, a 95% deklaruje, że czuje się bezpiecznie w miejscu zamieszkania.

(KGP)