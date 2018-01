Policja poszukuje mężczyzny z portretu pamięciowego Data publikacji 11.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Prosimy o kontakt osoby, które rozpoznają młodego mężczyznę z portretu pamięciowego. Podejrzewany jest o wyłudzenie od mieszkanki powiatu sanockiego pieniędzy w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych metodą „na wnuczka”.

Portret pamięciowy



Wizerunek sprawcy zarejestrowany przez monitoring

20 października 2017 roku, do 84-letniej mieszkanki powiatu sanockiego zadzwoniła kobieta podająca się za żonę jej wnuka i poinformowała ją o wypadku, w którym rzekomo miał uczestniczyć jej wnuk. Następnie rozmowę prowadziła fałszywa policjantka potwierdzając, że doszło do wypadku, poleciła aby kobieta jak najszybciej przekazała pieniądze w kwocie kilkudziesięciu tysięcy złotych. Miały one być rekompensatą dla pokrzywdzonych w wypadku i ochronić wnuka kobiety przed pójściem do więzienia.

Rozmówczyni wywierała presję na starszej kobiecie tłumacząc, że trzeba działać szybko i nikt nie może się o tej sytuacji dowiedzieć. Niestety 84-letnia kobieta uwierzyła oszustce i przekazała swoje oszczędności mężczyźnie, który oczekiwał w umówionym miejscu o ustalonej godzinie. Mężczyzna, który odbierał gotówkę przedstawił się jako policjant, następnie zabrał pieniądze i udał się w nieznanym kierunku.

Na podstawie opisu pokrzywdzonej został sporządzony portret pamięciowy mężczyzny, który zabrał pieniądze.



Policjanci wyjaśniający okoliczności tego zdarzenia zwracają się z prośbą do osób, które rozpoznają mężczyznę na sporządzonym portrecie pamięciowym oraz zdjęciu z nagrania zarejestrowanego przez monitoring, o kontakt z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Sanoku, ul. Witkiewicza 3, tel. 13 465 73 65 lub z dyżurnym jednostki policji pod numerem alarmowym 997.