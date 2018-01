Dwóch 13-latków zgubiło się w lesie. Odnaleźli ich policjanci Data publikacji 12.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dwóch nastoletnich mieszkańców Wałbrzycha zagubiło się wieczorem w Książańskim Parku Krajobrazowym. Na szczęście byli na tyle rozważni, aby wykręcić numer alarmowy Policji – 997 – i telefonicznie poinformować dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, o tym, iż nie potrafią wrócić do domu. Poszukiwania miały szybkie i szczęśliwe zakończenie. Chłopcy po godzinie od zgłoszenia zostali odnalezieni w środku lasu przez policjantów z komendy miejskiej oraz Komisariatu I w Wałbrzychu.

13-latkowie zadzwonili na numer alarmowy Policji w środę po godzinie 17:00, kiedy nastał zmrok. Dyżurny wałbrzyskiej komendy podjął natychmiastową decyzję o rozpoczęciu poszukiwań. Chłopcy byli zdezorientowani, ale z ich informacji telefonicznej wynikało, że lasem mogli przedostać się z wałbrzyskiej dzielnicy Podzamcze w kierunku Przełomów pod Książem. Policjanci, goprowcy oraz strażacy, którzy dysponowali quadami, przeczesywali las kawałek po kawałku.

W końcu po ponad godzinie policjanci z prewencji głośno nawołując zagubionych chłopców, usłyszeli ich głosy. Okazało się, że nic im się nie stało. Byli tylko wyziębieni i przestraszeni. Funkcjonariusze natychmiast udzielili im pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z relacji nastolatków wynikało, że często bywali w Książańskim Parku Krajobrazowym, jednak, gdy zrobiło się ciemno, nie potrafili odnaleźć się w terenie i zamiast wracać, oddalali się od miejsca zamieszkania. Ostatecznie dwóch małoletnich chłopców zostało przewiezionych quadami przez strażaków do sztabu głównego poszukiwań, a następnie przez policjantów do domu, gdzie trafili do zaniepokojonych rodziców.

(KWP we Wrocławiu / mg)