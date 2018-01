Duża sprawa narkotykowa rozwiązana przez gorzowskich policjantów. Ponad 30 osób usłyszało zarzuty Data publikacji 16.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Skuteczna praca operacyjna i dochodzeniowo-śledcza gorzowskich policjantów pozwoliły na zatrzymanie i aresztowanie dilera narkotykowego. 38-latek zatrzymany przez pododdział antyterrorystyczny usłyszał łącznie pięć zarzutów i od stycznia 2017 roku przebywa w areszcie. Dzięki żmudnej pracy funkcjonariuszy zatrzymano w tej sprawie ponad 30 osób, które odpowiedzą przed sądem za przestępstwa narkotykowe.

Na przełomie 2016 i 2017 roku gorzowscy policjanci zajmujący się walką z przestępczością narkotykową prowadzili działania operacyjne w związku z podejrzeniem handlu narkotykami przez jednego z mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Według informacji Policji 38-latek miał rozprowadzać i uczestniczyć w obrocie znacznych ilości marihuany, amfetaminy i innych środków odurzających.

Szczegółowa analiza pracy funkcjonariuszy, poprzedzona żmudnymi działaniami dochodzeniowo-śledczymi, operacyjnymi oraz szeregiem innych czynności wymagających zaangażowania policjantów wielu wydziałów pozwoliła na przełomowe wnioski. Te dały podstawę do zatrzymania 38-letniego dilera. W efekcie 23 stycznia 2017 roku gorzowscy policjanci wspierani przez antyterrorystów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali w jednym z mieszkań Kostrzyna nad Odrą mężczyznę, który podczas zatrzymania posiadał przy sobie znaczną ilość narkotyków. Dalsze czynności procesowe dały policjantom możliwość przedstawienia 38-latkowi łącznie 5 zarzutów: za udzielanie środków odurzających innym osobom, posiadanie znacznych ilości narkotyków, a także wprowadzanie ich do obrotu oraz przygotowanie do wprowadzenia. Tych przestępstw mężczyzna dopuścił się już wcześniej co wiązało się z tym, że będzie on odpowiadał w warunkach recydywy. Dodatkowo 38-latek usłyszał zarzut „prania brudnych pieniędzy” uzyskanych w wyniku przestępstw narkotykowych. Za popełnione czyny grozi mu nawet 13 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu w styczniu 2017 roku mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

Na tym jednak gorzowscy policjanci nie poprzestali. Dalsza praca dochodzeniowo-śledcza i skuteczne działania operacyjne w tej sprawie pozwoliły funkcjonariuszom na kolejne istotne ustalenia. Wynikało z nich, że „klientami” 38-latka mogło być nawet kilkadziesiąt osób. Policjanci dołożyli wszelkich starań aby poniosły one konsekwencje popełnionego przestępstwa jakim jest posiadanie narkotyków. W efekcie, przez blisko cały 2017 rok, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim docierali do osób mających związek z tą sprawą. Ponad 30 Lubuszan usłyszało zarzuty, z których będą tłumaczyć się przed sądem.

W sprawie tej intensywne czynności wykonali policjanci z Komendy Miejskiej oraz Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wielkopolskim. Akt oskarżenia został już skierowany do Sądu.

Opracował: st. sierż. Mateusz Sławek

Zespół Prasowy KWP w Gorzowie Wlkp.