Wyłudziła z banków ponad 700 tys. złotych - policjanci zatrzymali podejrzaną Data publikacji 16.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali 60-letnią mieszkankę stolicy Dolnego Śląska, podejrzaną o wyłudzenie pieniędzy.

Cała sprawa ujrzała światło dzienne dzięki wnikliwej analizie dokumentacji zabezpieczonej w toku innego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez policjantów. Funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego ustalili, że w okresie od 2010 do 2013 roku posługując się sfałszowanymi dokumentami podejrzana doprowadziła 3 banki do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości ponad 700 tys. złotych z tytułu zawartych umów kredytowych i braku spłaty zobowiązań. Kobieta nie przyznała się do tego przestępstwa i złożyła wyjaśnienia.

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Sąd na podstawie zebranych dowodów i materiałów w tej sprawie zastosował wobec podejrzanej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

Przypomnijmy, że za oszustwo grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

(KWP we Wrocławiu / kp)