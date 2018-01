Uratowali niedoszłych samobójców Data publikacji 16.01.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj szczecińscy policjanci poszukiwali nastolatka, który wyszedł z mieszkania po konflikcie z rodziną. Nastolatek oddalił się w nieznanym kierunku i istniała obawa o jego życie. Również szybka interwencja małkińskich policjantów zapobiegła śmierci 26-letniej kobiety. Policjanci odnaleźli ją nad brzegiem Bugu. Kobieta została przewieziona przez karetkę pogotowia do szpitala. Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie również uratowali życie kobiecie, która targnęła się na swoje życie. Dzięki błyskawicznej reakcji jednego z funkcjonariuszy nie doszło do tragedii. 23-letnia kobieta został przekazana pod opiekę medyczną.

Kilkudziesięciu policjantów brało wczoraj udział w poszukiwaniu nastoletniego chłopca, który po kłótni z rodzicami wyszedł z domu. Z zawiadomienia rodziny wynikało, że przed południem 16-latek opuścił mieszkanie. Jakiś czas później rodzina odkryła, że nastolatek pozostawił list pożegnalny. Z chłopcem nie było żadnego kontaktu, telefon komórkowy był wyłączony.

W przypadku takich sytuacji zaginięcia są traktowane priorytetowo. Wczoraj w ciągu całego dnia warunki były trudne, zbliżała się noc, a niska temperatura była realnym zagrożeniem, dlatego policjanci musieli działać szybko i zdecydowanie.Ogłoszono alarm dla całej jednostki KP Niebuszewo. Do poszukiwań w terenie zadaniowani zostali również policjami z Odziału Prewencji Policji w Szczecinie. Zaangażowano przewodnika z psem tropiącym.

Funkcjonariusze sprawdzili miejsca gdzie chłopak mógł zaginąć. Powiadomiono różne instytucje m.in. zajmujące się transportem miejskim, straż miejską oraz sprawdzone zostały szpitale w mieście. Podano także rysopis zaginionego.

Kilka godzin od wszczęcia alarmu, chłopaka zlokalizowano w pobliżu Bulwaru Piastowskiego przy Odrze. Jedna z osób widziała jak nastolatek skoczył do wody jednak zaraz po tym będąc przy brzegu zdołał sam z niej wyjść. Natychmiast na miejscu pojawili się funkcjonariusze z OPP oczekując na przyjazd pogotowia ratunkowego. Personel medyczny przemarzniętego nastolatka przetransportował do szpitala.

***

Wczoraj w nocy małkińscy policjanci otrzymali informację od 26-letniej mieszkanki Warszawy, że ma myśli samobójcze. Kobieta wyjechała samochodem nad rzekę. 26-latka pokłóciła się ze swoim narzeczonym po czym postanowiła odebrać sobie życie. Małkińscy policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania kobiety. Odnaleźli 26-latkę nad brzegiem rzeki Bug.

Funkcjonariusze rozmawiając z kobietą uspokoili ją do czasu przyjazdu załogi karetki pogotowia. Przed zawiezieniem do szpitala 26-latka została przebadana na stan trzeźwości miała 2 promile alkoholu w organizmie.

***

Wczoraj przed północą policjami zostali skierowani na interwencję do do centrum miasta, w związku z awanturą do jakiej miało dojść na klatce schodowej. Na miejscu, na drugim piętrze budynku policjanci zobaczyli młodą kobietę, która na ich widok obróciła się w stronę okna otworzyła je po czym krzycząc, że odbierze sobie życie przechyliła się na druga stronę okna tracąc równowagę . Jeden z policjantów doskoczył do kobiety i chwycił ja w ostatniej chwili za nogi. Do policjanta uniemożliwiającego jej wypadnięcie dołączyli koledzy i pomogli mu wyciągnąć kobietę do wnętrza klatki. 23-latka została przekazana służbom medycznym.

(KWP w Szczecinie, KWP zs. w Radomiu / ig)