Dzielnicowi pomagają bezdomnym…od serca Data publikacji 17.01.2018

Chodzi o ludzi, których mijamy codziennie na ulicach, często nie zwracając na nich uwagi. Ludzi często pokrzywdzonych przez los, odepchniętych, wykluczonych. Tych, o których najczęściej się zapomina, obok których przechodzi się obojętnie, nierzadko dopowiadając sobie, że przecież sami zgotowali sobie ten los - ludzi bezdomnych. To oni, szczególnie w okresie zimowym, gdy temperatury na zewnątrz spadają poniżej zera potrzebują pomocy. Dzielnicowi sprawdzają pustostany, mosty, lasy, wszystkie miejsca gdzie mogą przebywać osoby bezdomne. W trosce o życie i zdrowie tych osób pabianiccy dzielnicowi st. sierż. Kacper Juraszczyk i sierż. szt. Monika Kubiak niosą pomoc nie tylko wynikającą z realizacji zadań służbowych, ale pomagają bezdomnym prosto od serca. Wśród swoich znajomych oraz rodziny zorganizowali zbiórkę ciepłej odzieży jak i artykułów spożywczych, które przekazali bezdomnym przebywającym na terenie Pabianic. Podczas wizytowania pustostanów częstują bezdomnych ciepłą herbatą, zupą. Rozmawiają i namawiają takie osoby do przewiezienia w ciepłe miejsce, skorzystania z pomocy ośrodków zajmujących się pomocą bezdomnym i potrzebującym wsparcia na terenie powiatu pabianickiego. Dzielnicowi w ramach pomocy oferują także transport do wskazanych ośrodków. Lecz osoby te w większości odrzucają pomocną dłoń. Wolą pozostać dalej na mrozie, bądź w budynku pozbawionym ogrzewania, okien i drzwi, na łasce matki natury.

Dzielnicowi w ramach programu ,,Dzielnicowy bliżej nas” cały czas monitorują miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne i pomagają najbardziej potrzebującym. Proszą również o pomoc mieszkańców we wskazywaniu miejsc, gdzie przebywają osoby potrzebujące pomocy. Kontakt z dzielnicowymi :

sierż. szt. Monika Kubiak - tel. 516 433 287

st. sierż. Kacper Juraszczyk - tel. 693 997 289

Można również dzielnicowym przekazywać niepotrzebną, ciepłą odzież. Oni z pewnością będą wiedzieli, co z nią zrobić. Dzięki przychylności proboszcza parafii św. Floriana w Pabianicach ks. Krzysztofa Glinianego odzież można także pozostawiać w zakrystii kościoła.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

(KWP w Łodzi / kp)